Chanel, il front row della sfilata Cruise 2026 a Biarritz. FOTO

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Chanel, il front row della sfilata Cruise 2026 a Biarritz, la prima diretta da Blazy. FOTO

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©Getty

Per la Cruise 2026-2027 Chanel ha scelto di guardare a Biarriz, l’elegante cittadina sulla costa basca a sud-ovest della Francia dove, nel 1915, Mademoiselle Gabrielle fondò la sua maison di alta moda. La collezione, la prima di Matthieu Blazy come direttore creativo del brand, è stata presentata martedì 28. La scelta di guardare all’oceano simboleggia un ritorno alle origini, un modo di scavare nel passato per scrivere il futuro. Ospiti numerose celebrities, dall'attrice Nicole Kidman al rapper A$AP Rocky

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