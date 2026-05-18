5/15 ©Getty

Lo show vede il susseguirsi in passerella di capi e accessori la cui ispirazione è il vasto archivio del marchio. Demna si concentra sullo stile seducente e d'impatto della moda degli anni Novanta e dei primi del Duemila, anni d'oro per Gucci. I look sono indossati da modelli e modelle che formano un gruppo inclusivo e variegato. Tra questi, spicca la top model e attrice Emily Ratajkowski.