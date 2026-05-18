Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gucci, star in passerella e in prima fila alla sfilata della Resort 2027 a New York. FOTO

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

Per il suo nuovo capitolo da Gucci Demna mette in scena uno spettacolo visivo impareggiabile nel cuore pulsante della Grande Mela. New York e Time Square come simboli di vita frenetica ma anche crocevia di milioni di storie, tipi umani i cui abiti diventano uniformi che rispecchiano la visione che ciascuno ha di se stesso. O costumi di scena di ruoli in cui ci si vuole calare. Il racconto passa per celebrity, supermodelle, ex sportivi, esponenti dell'arte e della cultura (e non solo)

di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Cannes 2026, i look sul red carpet di domenica 17 maggio. FOTO

Cinema

La serata di ieri ha trasformato il tappeto rosso del Palais des Festivals in una passerella di...

18 foto

Eurovision 2026, i look e i momenti più belli della finale. FOTO

Musica

La Wiener Stadthalle ospita l'ultimo atto della 70esima edizione del Contest musicale più...

33 foto

Claudio Baglioni compie 75 anni, le frasi più belle delle sue canzoni

Spettacolo

Tra i cantanti più conosciuti della musica italiana, è nato a Roma il 16 maggio 1951. Si stima...

14 foto
CAMPOVOLO (RE) I LOVE EMILIA CONCERTO DI BENEFICENZA PER LE VITTIME DEL TERREMOTO DELL' EMILIA - CLAUDIO BAGLIONI

Eurovision Song Contest 2026, tutti i finalisti in classifica. FOTO

Musica

Sabato 16 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski condurranno l’attesa finale della 70esima...

25 foto

The Amazing Spider-Man 2, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, venerdì 15 maggio, il film del 2014 diretto da Marc Webb, sequel del film...

7 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Fargo, trama e cast del film cult dei fratelli Coen stasera in tv

    Cinema

    Un cult movie ricco di retroscena e curiosità, che torna in tv su La7 Cinema lunedì 18 maggio...

    Progetto senza titolo - 1

    Adriano Celentano ricoverato in ospedale? Smentita di Claudia Mori

    Spettacolo

    Il conduttore aveva condiviso su Facebook la notizia delle presunte gravi condizioni di salute...

    A Gerry Scotti la laurea magistrale honoris causa in Comunicazione

    Spettacolo

    La proposta di conferimento - spiega una nota dell'Università - è nata nell'ambito del Disuit, il...