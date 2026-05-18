Gucci, star in passerella e in prima fila alla sfilata della Resort 2027 a New York. FOTO
Per il suo nuovo capitolo da Gucci Demna mette in scena uno spettacolo visivo impareggiabile nel cuore pulsante della Grande Mela. New York e Time Square come simboli di vita frenetica ma anche crocevia di milioni di storie, tipi umani i cui abiti diventano uniformi che rispecchiano la visione che ciascuno ha di se stesso. O costumi di scena di ruoli in cui ci si vuole calare. Il racconto passa per celebrity, supermodelle, ex sportivi, esponenti dell'arte e della cultura (e non solo)
di Vittoria Romagnuolo