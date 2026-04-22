Mother Mary, il trailer finale del film con Anne Hathaway

Con l’avvicinarsi del debutto nelle sale, fissato per il 14 maggio 2026, cresce l’interesse per la nuova opera firmata da David Lowery. Ecco il video finale che anticipa ciò che vedremo sul grande schermo, con un assaggio succulento delle atmosfere intense della pellicola
Con l’avvicinarsi del debutto nelle sale, fissato per il 14 maggio 2026, cresce l’interesse attorno a Mother Mary, nuova opera firmata da David Lowery. Il film, sostenuto da una colonna sonora che intreccia contributi di figure di spicco della scena pop come Charli XCX e FKA Twigs, si presenta al pubblico con il suo trailer finale (che potete guardare in alto, nel video posto in testa a questo articolo), capace di anticipare le atmosfere intense della pellicola.
Una storia di legami complessi e ritorni sulla scena
Al centro della narrazione di Mother Mary si sviluppa una relazione densa di tensioni e memoria tra due donne. Da una parte emerge una celebrità di assoluto rilievo nel panorama pop internazionale, pronta a riaffacciarsi sul palco dopo un prolungato periodo di assenza; dall’altra si muove una giovane stilista affermata, legata in passato alla diva e incaricata di curare i costumi per l’atteso ritorno. Queste due figure, interpretate rispettivamente da Anne Hathaway e Michaela Coel, rappresentano il fulcro emotivo del racconto.
Il film Mother Mary, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con WISE Pictures, costruisce la propria struttura narrativa proprio sull’interazione tra queste due protagoniste, facendo emergere dinamiche personali complesse e stratificate.
Un racconto tra melodramma e tensioni psicologiche
Arricchito dalla presenza di Hunter Schafer, già nota per il suo ruolo in Euphoria, Mother Mary viene descritto come un “melodramma epico” o una “pop opera psicosessuale”. La definizione richiama un intreccio segnato da rancori mai sopiti, traumi rimasti a lungo nascosti e relazioni deteriorate, il tutto inserito in un contesto dominato dalle pressioni della fama e dalla costruzione dell’identità pubblica.
La regia e la sceneggiatura portano la firma di David Lowery, autore di opere come Sir Gawayn e il cavaliere verde, Peter Pan & Wendy, A Ghost Story e Old Man & the Gun. Il progetto si avvale della produzione di A24, consolidando ulteriormente il profilo autoriale del film.
La musica come elemento portante del progetto
Un ruolo determinante è affidato alla componente musicale, firmata da Daniel Hart, che ha costruito una colonna sonora arricchita da brani originali firmati da artisti come Charli XCX, FKA Twigs e Jack Antonoff. Tra i pezzi già resi pubblici figura “Burial”, interpretato da Anne Hathaway e nato dalla collaborazione tra Charli XCX, Jack Antonoff e George Daniel, batterista dei The 1975.
Questo intreccio tra cinema e musica pop contribuisce a delineare l’identità di Mother Mary, un’opera che si muove tra dimensione spettacolare e introspezione, mettendo in scena un universo fatto di luci, ombre e relazioni irrisolte.