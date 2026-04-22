Mother Mary, il trailer finale del film con Anne Hathaway

Con l’avvicinarsi del debutto nelle sale, fissato per il 14 maggio 2026, cresce l’interesse attorno a Mother Mary, nuova opera firmata da David Lowery. Il film, sostenuto da una colonna sonora che intreccia contributi di figure di spicco della scena pop come Charli XCX e FKA Twigs, si presenta al pubblico con il suo trailer finale (che potete guardare in alto, nel video posto in testa a questo articolo), capace di anticipare le atmosfere intense della pellicola.

Una storia di legami complessi e ritorni sulla scena

Al centro della narrazione di Mother Mary si sviluppa una relazione densa di tensioni e memoria tra due donne. Da una parte emerge una celebrità di assoluto rilievo nel panorama pop internazionale, pronta a riaffacciarsi sul palco dopo un prolungato periodo di assenza; dall’altra si muove una giovane stilista affermata, legata in passato alla diva e incaricata di curare i costumi per l’atteso ritorno. Queste due figure, interpretate rispettivamente da Anne Hathaway e Michaela Coel, rappresentano il fulcro emotivo del racconto.

Il film Mother Mary, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con WISE Pictures, costruisce la propria struttura narrativa proprio sull’interazione tra queste due protagoniste, facendo emergere dinamiche personali complesse e stratificate.

Un racconto tra melodramma e tensioni psicologiche

Arricchito dalla presenza di Hunter Schafer, già nota per il suo ruolo in Euphoria, Mother Mary viene descritto come un “melodramma epico” o una “pop opera psicosessuale”. La definizione richiama un intreccio segnato da rancori mai sopiti, traumi rimasti a lungo nascosti e relazioni deteriorate, il tutto inserito in un contesto dominato dalle pressioni della fama e dalla costruzione dell’identità pubblica.

La regia e la sceneggiatura portano la firma di David Lowery, autore di opere come Sir Gawayn e il cavaliere verde, Peter Pan & Wendy, A Ghost Story e Old Man & the Gun. Il progetto si avvale della produzione di A24, consolidando ulteriormente il profilo autoriale del film.

La musica come elemento portante del progetto

Un ruolo determinante è affidato alla componente musicale, firmata da Daniel Hart, che ha costruito una colonna sonora arricchita da brani originali firmati da artisti come Charli XCX, FKA Twigs e Jack Antonoff. Tra i pezzi già resi pubblici figura “Burial”, interpretato da Anne Hathaway e nato dalla collaborazione tra Charli XCX, Jack Antonoff e George Daniel, batterista dei The 1975.

Questo intreccio tra cinema e musica pop contribuisce a delineare l’identità di Mother Mary, un’opera che si muove tra dimensione spettacolare e introspezione, mettendo in scena un universo fatto di luci, ombre e relazioni irrisolte.