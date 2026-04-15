Peloton, la campagna virale con Hudson Williams

Il marchio statunitense di attrezzi sportivi e fitness ha scelto la star canadese per uno spot che celebra l'importanza del movimento in libertà. L'attore si allena danzando sulle note di un classico di David Bowie

Hudson Williams è in cima alla lista dei golden boy di Hollywood, i fan di Heated Rivalry lo sanno già da tempo, ovvero, da quando la serie canadese queer ambientata nel mondo dell'hockey ha debutatto in tv, prima nel Nordamerica e poi in Europa, ma ora se ne accorgono anche i brand.

Peloton, marchio americano di fitness e attrezzatura sportiva, ha fatto un balzo di popolarità istantaneo da quando ha lanciato la nuova campagna pubblicitaria con protagonista l'attore.

Lo spot, particolarmente accattivante, veicola la filosofia della libertà del muoversi ma i meriti dell'effetto virale della clip in rete sono del suo protagonista, considerato uno dei sex symbol del momento.

Lo spot sulla libertà del movimento Lasciati andare. Concediti la libertà di correre, alzare pesi, spingerti ai limiti, sbagliare e riprovare.

Non c'è una regola quando si tratta di movimento, dicono i trainer di Peloton, brand che ha scelto Hudson Williams, star venticinquenne dal fisico scolpito, dedita ad allenamenti quodidiani tra un set e l'altro, come esempio perfetto del benessere psicofisico legato all'esercizio sportivo.

Williams suda ma soprattutto si diverte mentre solleva i manubri al ritmo della trainer che lo accompagna nello spot. Salta sul tapis roulant e la sua corsa diventa una danza liberatoria.

Così dovrebbe essere l'idea di allenamento, dice l'azienda. Non un lavoro o una costrizione ma un momento in cui sentire il proprio corpo e ritrovare se stessi.

Hudson Williams ha dichiarato che per lui il movimento è un fattore essenziale del suo stile di vita.

"È incredibile ciò che il fitness può fare per la tua vita. Penso che tutti abbiano bisogno di una forma di movimento che li liberi”, ha detto l'attore, ricercatissimo dai brand, come il suo collega di set e co-protagonista di Heated Rivalry Connor Storrie.

In attesa di iniziare le riprese della seconda stagione dello show targato Crave, in programma in estate, l'attore si gode la popolarità dei nuovi progetti.

Mentre la campagna per Peloton diventa sempre più popolare, è virale sui social media anche il videoclip di Madwoman di Laufey, pubblicato subito dopo il primo weekend del Coachella, che vede ancora una volta Williams nei panni di un affascinante seduttore. Leggi anche Connor Storrie e Hudson Williams riuniti al Saturday Night Live

Williams, star in ascesa tra cinema e tv Hudson Williams piroetta nella grande palestra con gli shorts bianchi e la canotta a coste su una coreografia di Tyrik Patterson.

Lo spot, arricchito dalle note di Fame di David Bowie, è firmato da Bethany Vargas, che ha anche diretto Lady Gaga nel dirompente videoclip di Abracadabra.

Per alcuni, certe scene sono una citazione diretta di High School Musical, in particolare di sequenze celebri con Zac Efron nei panni di Troy Bolton.

Mentre lo spot mostra ai fan di Williams l'ennesimo talento della giovane star, l'attore è già attivo sui numerosi prossimi progetti confermati, oltre, naturalmente, Heated Rivalry 2.

Tra questi: la miniserie Netflix The Altruist, la serie targata Crave Yaga, e diversi lungometraggi, incluso il thriller Encore, la dark comedy Apparatus e diversi short film.

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