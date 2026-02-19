Offerte Sky
Yaga, la star di Heated Rivalry Hudson Williams reciterà nella serie tv

Yaga è una miniserie in otto episodi basata sulla celebre pièce teatrale della drammaturga canadese Kat Sandler, qui nelle vesti di sceneggiatrice e showrunner

La star di Heated Rivalry Hudson Williams reciterà nella serie tv Yaga di Crave Originals, insieme a Carrie-Anne Moss, Noah Reid e Clark Backo.

Di cosa parla Yaga

Yaga è basata sulla celebre pièce teatrale della drammaturga canadese Kat Sandler, che sarà sceneggiatrice e showrunner della serie TV in otto episodi da trenta minuti. Il thriller poliziesco ambientato in una piccola cittadina costiera reinterpreta il mito di Baba Jaga, e la sua produzione è attualmente in corso.

 

Yaga verrà presentata ai London TV Screenings alla fine di febbraio tramite il distributore internazionale Sphere Abacus, che offrirà la serie anche in quattro episodi da un'ora.

 

La produzione di Yaga segue il successo globale di Heated Rivalry, che ha messo Crave Originals sotto i riflettori (negli Stati Uniti è diventata un successo anche per HBO Max, che ha acquisito la serie a livello nazionale con un accordo last-minute).

 

"Con un cast davvero eccezionale, questa serie segna un'altra entusiasmante collaborazione con Blink49 Studios", ha dichiarato Justin Stockman, vicepresidente per lo sviluppo dei contenuti e la programmazione di Bell Media, in una nota. "Siamo entusiasti di portare l'audace visione di Kat Sandler su Crave con questo primo drama di mezz'ora continuando a stabilire nuovi standard per una narrazione inaspettata e che travalica i generi".

Chi è Hudson Williams

Hudson Williams è un attore canadese nato il 13 febbraio 2001 a Kelowna, nella Columbia Britannica. Di origini miste - madre coreana, padre di discendenza britannica e olandese - è cresciuto a Kamloops, dove ha coltivato fin da piccolo la passione per le arti performative, studiando danza e letteratura oltre a praticare basket e arti marziali miste. Dopo essersi trasferito a Vancouver per intraprendere seriamente la carriera di attore, ha completato il programma di Film Arts al Langara College, diplomandosi nel 2020, e ha costruito la sua esperienza con ruoli in cortometraggi e serie televisive. La svolta arriva nel 2025 con Heated Rivalry, la serie HBO Max/Crave tratta dai romanzi di Rachel Reid: Williams interpreta Shane Hollander, un hockeyista dell'NHL al centro di una storia d'amore con il suo rivale. Il suo ritratto del personaggio, emotivamente riservato e complesso, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo regalandogli una fama improvvisa. Dopo il successo della serie, la carriera di Williams è esplosa anche fuori dal set: a gennaio 2026 ha aperto la sfilata di Dsquared² alla Milano Fashion Week e ha partecipato come tedoforo alla staffetta olimpica di Milano Cortina 2026.

