Yaga è basata sulla celebre pièce teatrale della drammaturga canadese Kat Sandler , che sarà sceneggiatrice e showrunner della serie TV in otto episodi da trenta minuti. Il thriller poliziesco ambientato in una piccola cittadina costiera reinterpreta il mito di Baba Jaga , e la sua produzione è attualmente in corso.

Chi è Hudson Williams

Hudson Williams è un attore canadese nato il 13 febbraio 2001 a Kelowna, nella Columbia Britannica. Di origini miste - madre coreana, padre di discendenza britannica e olandese - è cresciuto a Kamloops, dove ha coltivato fin da piccolo la passione per le arti performative, studiando danza e letteratura oltre a praticare basket e arti marziali miste. Dopo essersi trasferito a Vancouver per intraprendere seriamente la carriera di attore, ha completato il programma di Film Arts al Langara College, diplomandosi nel 2020, e ha costruito la sua esperienza con ruoli in cortometraggi e serie televisive. La svolta arriva nel 2025 con Heated Rivalry, la serie HBO Max/Crave tratta dai romanzi di Rachel Reid: Williams interpreta Shane Hollander, un hockeyista dell'NHL al centro di una storia d'amore con il suo rivale. Il suo ritratto del personaggio, emotivamente riservato e complesso, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo regalandogli una fama improvvisa. Dopo il successo della serie, la carriera di Williams è esplosa anche fuori dal set: a gennaio 2026 ha aperto la sfilata di Dsquared² alla Milano Fashion Week e ha partecipato come tedoforo alla staffetta olimpica di Milano Cortina 2026.