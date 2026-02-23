Chi è Romain Gavras, il regista fidanzato di Emily Ratajkowski

Suo padre è Costa-Gavras, leggenda del cinema politico internazionale, sua madre la giornalista e produttrice Michèle Ray-Gavras. Nel suo passato, storie con Rita Ora e Dua Lipa
Nei giorni scorsi, Emily Ratajkowski ha pubblicato su Instagram un carosello di foto prive di didascalia. Tuttavia, le parole non servivano: le immagini parlavano da sole, con un bacio, due bicchieri di vino, sguardi complici a un tavolo da ristorante. Insieme a lei Romain Gavras, regista francese, 44 anni, figlio d'arte, ex di Dua Lipa. Ma chi è davvero quest'uomo?
Figlio d'arte con un'identità tutta sua
Romain Gavras è nato a Parigi il 4 luglio 1981. Suo padre è Costa-Gavras, leggenda del cinema politico internazionale, sua madre la giornalista e produttrice Michèle Ray-Gavras. Un cognome che pesa, ma che Romain ha saputo reinterpretare a modo suo. Dove il padre costruiva thriller politici lucidi e rigorosi su dittature, golpe, sistemi di potere, lui ha scelto un linguaggio visivo più violento, sensoriale, quasi fisico. Stesso impegno verso la realtà, dunque, ma con un'estetica completamente diversa. Nel 1995, ancora adolescente, ha fondato insieme all'amico d'infanzia Kim Chapiron il collettivo Kourtrajmé, con cui ha mosso i primi passi nel cinema tra cortometraggi e video musicali. E ha iniziato così, dalla strada, anziché dalle aule di regia.
Mondo dei videoclip: dove tutto è cominciato
Prima dei lungometraggi, è nei video musicali che Gavras si è costruito una reputazione (e qualche polemica). Si è fatto notare nel 2008 dirigendo il video di Stress del gruppo electro francese Justice, in cui una gang di giovani di origine nordafricana terrorizza i passanti e compie atti di vandalismo. Il video è diventato subito oggetto di discussione sia per la sua violenza esplicita, sia perché accusato di contribuire alla demonizzazione degli abitanti delle banlieue. Dazed e NME l'hanno annoverato tra i videoclip più controversi di sempre. Ma è con M.I.A. che arriva la consacrazione internazionale. Nel 2012 vince l'MTV Video Music Award alla miglior regia per il videoclip di Bad Girls. L'anno successivo arriva la prima nomination ai Grammy grazie al video di No Church in the Wild di Jay-Z e Kanye West, con Frank Ocean. Immagini dure, sequenze di scontri urbani, una fotografia che sembra sempre sul punto di esplodere: è la firma di Gavras, riconoscibile a colpo d'occhio.
Il cinema, dal debutto a Venezia
Il salto al lungometraggio arriva nel 2010 con Our Day Will Come, prodotto e interpretato da Vincent Cassel. Poi, nel 2018, la commedia nera Il mondo è tuo, distribuita su Netflix. Ma è Athena, nel 2022, il film che lo porta definitivamente in primo piano a livello internazionale. Il film, presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e scritto insieme a Ladj Ly - il regista de I Miserabili - racconta la storia di tre fratelli di origine algerina che si ritrovano al centro di una rivolta nelle banlieue parigine, scatenata dalla morte del fratello minore in circostanze oscure. Un film costruito su piani sequenza mozzafiato, con la tensione di un thriller e la struttura di una tragedia greca. Nel 2025, Romain Gavras ha fatto il suo debutto in lingua inglese con Sacrifice, film d'azione con un cast stellare che include Anya Taylor-Joy, Chris Evans, John Malkovich, Salma Hayek e Vincent Cassel.
La vita privata: da Rita Ora a Dua Lipa, fino a EmRata
Prima di finire nelle pagine di gossip accanto a Emily Ratajkowski, Gavras aveva già avuto relazioni molto in vista. Tra il 2020 e il 2021 è stato legato alla cantante Rita Ora. Poi, nel 2023, è arrivata la storia con Dua Lipa: i due sono stati fotografati insieme per la prima volta uscendo dallo show di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week, hanno sfilato sul red carpet di Cannes a maggio, per poi separarsi a dicembre dello stesso anno. Lipa è oggi fidanzata con l'attore Callum Turner. Il 10 novembre 2025, Gavras e Ratajkowski sono stati fotografati per la prima volta insieme per le strade di New York, mentre si tenevano per mano e si scambiavano un bacio durante una passeggiata notturna. Tre mesi dopo, l'ufficializzazione silenziosa su Instagram. Gavras ha anche una figlia adolescente, nata da una relazione precedente di cui non ha mai rivelato i dettagli. La ragazza condivide la passione per il cinema del padre.