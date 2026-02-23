Chi è Romain Gavras, il regista fidanzato di Emily Ratajkowski

Nei giorni scorsi, Emily Ratajkowski ha pubblicato su Instagram un carosello di foto prive di didascalia. Tuttavia, le parole non servivano: le immagini parlavano da sole, con un bacio, due bicchieri di vino, sguardi complici a un tavolo da ristorante. Insieme a lei Romain Gavras, regista francese, 44 anni, figlio d'arte, ex di Dua Lipa. Ma chi è davvero quest'uomo?

Figlio d'arte con un'identità tutta sua

Romain Gavras è nato a Parigi il 4 luglio 1981. Suo padre è Costa-Gavras, leggenda del cinema politico internazionale, sua madre la giornalista e produttrice Michèle Ray-Gavras. Un cognome che pesa, ma che Romain ha saputo reinterpretare a modo suo. Dove il padre costruiva thriller politici lucidi e rigorosi su dittature, golpe, sistemi di potere, lui ha scelto un linguaggio visivo più violento, sensoriale, quasi fisico. Stesso impegno verso la realtà, dunque, ma con un'estetica completamente diversa. Nel 1995, ancora adolescente, ha fondato insieme all'amico d'infanzia Kim Chapiron il collettivo Kourtrajmé, con cui ha mosso i primi passi nel cinema tra cortometraggi e video musicali. E ha iniziato così, dalla strada, anziché dalle aule di regia.

Mondo dei videoclip: dove tutto è cominciato

Prima dei lungometraggi, è nei video musicali che Gavras si è costruito una reputazione (e qualche polemica). Si è fatto notare nel 2008 dirigendo il video di Stress del gruppo electro francese Justice, in cui una gang di giovani di origine nordafricana terrorizza i passanti e compie atti di vandalismo. Il video è diventato subito oggetto di discussione sia per la sua violenza esplicita, sia perché accusato di contribuire alla demonizzazione degli abitanti delle banlieue. Dazed e NME l'hanno annoverato tra i videoclip più controversi di sempre. Ma è con M.I.A. che arriva la consacrazione internazionale. Nel 2012 vince l'MTV Video Music Award alla miglior regia per il videoclip di Bad Girls. L'anno successivo arriva la prima nomination ai Grammy grazie al video di No Church in the Wild di Jay-Z e Kanye West, con Frank Ocean. Immagini dure, sequenze di scontri urbani, una fotografia che sembra sempre sul punto di esplodere: è la firma di Gavras, riconoscibile a colpo d'occhio.