Il 5 aprile, giorno di Pasqua, arriva in prima TV su Sky Cinema e in streaming su NOW Il Maestro, il film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino. Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, racconta l’incontro tra un ex campione di tennis dal passato opaco e un tredicenne affidato alla sua guida. Un racconto di formazione tra ironia, nostalgia e seconde possibilità

5 aprile, a Pasqua, Sky Cinema accende i riflettori su Il Maestro, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, in prima TV, direttamente dopo l’uscita in sala, su Sky Cinema e in streaming su NOW.

In occasione dell’annuncio, vengono rilasciati oggi la locandina e il trailer del film targati Sky Cinema, che anticipano il tono ironico e malinconico di una storia di formazione alla fine degli anni Ottanta, tra campi da tennis assolati e strade lungo la costa italiana.

Prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, Sky e Playtime, IL MAESTRO rinnova il sodalizio artistico tra Andrea Di Stefano e Pierfrancesco Favino dopo L'ultima notte di Amore, consolidando una collaborazione che ha già dato prova di grande intensità e sintonia artistica.