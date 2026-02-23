Il Maestro, il film con Favino in prima TV su Sky Cinema e NOW il 5 aprile a Pasqua
Il 5 aprile, giorno di Pasqua, arriva in prima TV su Sky Cinema e in streaming su NOW Il Maestro, il film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino. Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, racconta l’incontro tra un ex campione di tennis dal passato opaco e un tredicenne affidato alla sua guida. Un racconto di formazione tra ironia, nostalgia e seconde possibilità
5 aprile, a Pasqua, Sky Cinema accende i riflettori su Il Maestro, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, in prima TV, direttamente dopo l’uscita in sala, su Sky Cinema e in streaming su NOW.
In occasione dell’annuncio, vengono rilasciati oggi la locandina e il trailer del film targati Sky Cinema, che anticipano il tono ironico e malinconico di una storia di formazione alla fine degli anni Ottanta, tra campi da tennis assolati e strade lungo la costa italiana.
Prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, Sky e Playtime, IL MAESTRO rinnova il sodalizio artistico tra Andrea Di Stefano e Pierfrancesco Favino dopo L'ultima notte di Amore, consolidando una collaborazione che ha già dato prova di grande intensità e sintonia artistica.
La trama
Ambientato nell’estate di fine anni Ottanta, il film racconta l’incontro tra il tredicenne Felice e Raul Gatti, ex campione di tennis dal passato opaco e dal carisma imprevedibile. Affidato al “Maestro” per affrontare i tornei nazionali, il ragazzo intraprende un viaggio che diventa presto qualcosa di più di una semplice preparazione sportiva: tra sconfitte, bugie, incontri eccentrici e fughe improvvisate, nascerà un legame inatteso, destinato a lasciare un segno profondo in entrambi.
Favino e il resto del cast protagonisti di una commedia agrodolce
Accanto a Favino, nel ruolo di Raul Gatti, il cast comprende Tiziano Menichelli nei panni del giovane Felice, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti e il ritorno sulle scene di un’icona del cinema italiano degli anni Ottanta: Edwige Fenech.
Presentato in anteprima Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, IL MAESTRO è una commedia dal sapore agrodolce che guarda ai mentori imperfetti e alle estati che cambiano la vita, intrecciando ironia e nostalgia in un racconto intimo e popolare al tempo stesso.
Un film che parla di crescita, seconde possibilità e libertà, e che celebra quegli incontri capaci di deviare il corso delle nostre vite — proprio come accade nelle estati che non tornano più.
IL MAESTRO | a Pasqua, domenica 5 aprile, su Sky Cinema e in streaming su NOW.
