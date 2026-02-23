Lunedì 23 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW arriva in prima TV The Life of Chuck, scritto e diretto da Mike Flanagan e tratto da un racconto di Stephen King. Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill, il film – vincitore del Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival – racconta in tre capitoli la vita di Charles Krantz, tra memoria, scelte e senso dell’esistenza

Sky Cinema presenta in prima TV The Life of Chuck, scritto e diretto da Mike Flanagan e tratto da un racconto di Stephen King, in arrivo lunedì 23 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Vincitore del Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival, il film è un racconto intenso e sorprendente che si muove tra dramma, fantastico ed emozione pura, confermando la sensibilità autoriale di Flanagan nel raccontare l’animo umano attraverso storie intime e fuori dagli schemi.

Il cast Protagonista è Charles Krantz, interpretato da Tom Hiddleston: un uomo apparentemente ordinario la cui esistenza viene ripercorsa in tre capitoli distinti e complementari. Attraverso una struttura narrativa originale, il film ricompone frammenti di vita – relazioni, scelte, paure, desideri – fino a restituire il ritratto completo di un individuo e del suo posto nel mondo. Accanto a Hiddleston, un cast di grande livello: Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Mark Hamill contribuiscono a dare profondità a una storia che intreccia dimensione privata e riflessione universale. Con THE LIFE OF CHUCK, Flanagan si allontana dall’horror più esplicito per firmare un’opera luminosa e malinconica, capace di interrogarsi sul tempo, sulla memoria e sul significato delle scelte che definiscono una vita. Un film che sorprende per delicatezza e ambizione narrativa, e che trasforma l’ordinario in qualcosa di straordinariamente uman Approfondimento The Life of Chuck, il film di Mike Flanagan con Tom Hiddleston in sala