Enrica Bonaccorti sul tumore: "Sono in un limbo, aspetto notizie"

"VOGLIO ESSERE OTTIMISTA"

Enrica Bonaccorti aveva scoperto la malattia la scorsa estate e, nei mesi successivi, aveva optato per un totale silenzio. “Ancora adesso ho la tendenza a chiudermi. All’inizio mi sono cancellata, non volevo dirlo a nessuno. Non so perché. Quando mi hanno detto che avevo la stessa cosa di Eleonora Giorgi [scomparsa lo scorso marzo, ndr] mi sono detta che non sarei mai riuscita a essere come lei, mi sono chiusa, riuscivo a vedere solo mia figlia. Era più preoccupata lei di me”, ha raccontato. Lo scorso ottobre, invece, aveva deciso di annunciare su Instagram di avere un tumore pubblicando una foto che la ritraeva in sedia a rotelle accanto alla figlia Verdiana. “Sono quattro mesi che mi nascondo, ma ora che sono riuscita a dirvelo mi sento già più forte”, aveva scritto. Tuttavia, “questa brutta cosa mi ha portato alcune cose belle, come mia figlia Verdiana che è sempre stata fantastica ma ora mi fa tenerezza sembra la mia mamma, il nipote Teo, come le amicizie che ho ritrovato, come quella di Mara Venier o di Renato Zero [suo ex fidanzato, ndr]”. Bonaccorti ha cresciuto da sola la figlia, avuta dal regista Daniele Pettinari che nel 1973, pochi mesi dopo la nascita della bambina, aveva abbandonato la famiglia, e che è poi morto nel 2021. Oggi “sembra lei mamma, e io la figlia. Con me è stata sempre fantastica, ma adesso certi attenzioni e rimproveri, anche per l’alimentazione, mi fanno tenerezza”. Durante questo difficile periodo, Verdiana è l’“unica ragione” di vita della conduttrice, che sente anche la mancanza del compagno Giacomo Paladino, scomparso nel 2021. “È stato il mio amore. Era buono e gentile come nessuno al mondo. Il nostro amore è durato 21 anni, la sua assenza si sente”. Recentemente, la conduttrice ha trascorso il Natale a casa di Mara Venier, mentre lo scorso novembre ha organizzato una festa di compleanno con 100 invitati. “L’ho fatta perché ho pensato: “Quest’anno vedo gli amici, non so l’anno prossimo cosa succederà", ha spiegato. “Non sono pessimista, voglio essere ottimista perché la medicina sta andando molto avanti. Ho fatto radioterapia e chemioterapia, ho speranza. Tutta la mia vita mi hanno chiesto cosa hai fatto e cosa farai. In questo periodo sono vigliacca, evito il futuro. E non faccio un bilancio della mia vita perché appena ci provo mi condanno, mi dico che non ho fatto abbastanza. Sono molto critica con me stessa. Ma non voglio soccombere al mio giustizialismo, alla mia melanconia, la butto sul ridere. Voglio essere ottimista”.