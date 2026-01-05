Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: la prima foto con BeatriceSpettacolo
È nata Beatrice. Anna Tatangelo ha annunciato l'arrivo della sua secondogenita in un post condiviso sul profilo Instagram. La cantante ha scritto: “Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande”.
anna tatangelo, il post su instagram
Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono diventati genitori della piccola Beatrice. La cantante, già mamma di Andrea nato dalla relazione con Gigi D’Alessio nel 2010, ha condiviso i primi teneri scatti della secondogenita sul suo profilo Instagram che conta quasi due milioni di follower. L’artista ha scritto: “Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”.
Anna Tatangelo incinta: avrà una bambina, si chiamerà Beatrice
A giugno la cantante ha annunciato di essere in dolce attesa: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.
Dopo l’annuncio della gravidanza, Anna Tatangelo ha comunicato il rinvio dei due appuntamenti live previsti a Milano e a Napoli: “Alcuni viaggi hanno piccole deviazioni che allungano di poco la strada, ma non per questo non hanno più la loro destinazione. Tatangeles è sempre la nostra meta e vi prometto che ci arriveremo insieme, ma il nostro diario di viaggio ha bisogno di essere riscritto. Abbiamo deciso di ricollocare le due date autunnali nella prossima primavera, così che io possa offrirvi esattamente lo stesso show che sto costruendo e immaginando da mesi. Vi assicuro che questa attesa renderà tutto più speciale”. I concerti si terranno il 9 aprile ai Magazzini Generali di Milano e il 17 aprile alla Casa della Musica di Napoli.
Anna Tatangelo: "Dopo Gigi D’Alessio anni brutti. Pesavo 55 chili"
Affermatasi con Doppiamente fragili come vincitrice della sezione Giovani della 52esima edizione del Festival di Sanremo, Anna Tatangelo è velocemente divenuta una delle artiste più popolari della scena italiana. Tra le sue canzoni troviamo Occhio x occhio, Muchacha, Inafferrabile, Guapo con Geolier (FOTO) e Fra me e te con Gemitaiz. Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2002, la cantante è tornata in gara altre sette volte: nel 2003 con Volere volare con Federico Stragà, nel 2005 con Ragazza di periferia, nel 2006 con Essere una donna, nel 2008 con Il mio amico, nel 2011 con Bastardo, nel 2015 con Libera e nel 2019 con Le nostre anime di notte.
Immagine tratta dal profilo Instagram di Anna Tantangelo - Ipa/Fotogramma
