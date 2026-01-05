Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono diventati genitori della piccola Beatrice. La cantante, già mamma di Andrea nato dalla relazione con Gigi D’Alessio nel 2010, ha condiviso i primi scatti della secondogenita sul suo profilo Instagram da quasi due milioni di follower

È nata Beatrice. Anna Tatangelo ha annunciato l'arrivo della sua secondogenita in un post condiviso sul profilo Instagram. La cantante ha scritto: “Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande”.

anna tatangelo, il post su instagram Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono diventati genitori della piccola Beatrice. La cantante, già mamma di Andrea nato dalla relazione con Gigi D’Alessio nel 2010, ha condiviso i primi teneri scatti della secondogenita sul suo profilo Instagram che conta quasi due milioni di follower. L’artista ha scritto: “Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”. Approfondimento Anna Tatangelo incinta: avrà una bambina, si chiamerà Beatrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

A giugno la cantante ha annunciato di essere in dolce attesa: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”. Dopo l’annuncio della gravidanza, Anna Tatangelo ha comunicato il rinvio dei due appuntamenti live previsti a Milano e a Napoli: “Alcuni viaggi hanno piccole deviazioni che allungano di poco la strada, ma non per questo non hanno più la loro destinazione. Tatangeles è sempre la nostra meta e vi prometto che ci arriveremo insieme, ma il nostro diario di viaggio ha bisogno di essere riscritto. Abbiamo deciso di ricollocare le due date autunnali nella prossima primavera, così che io possa offrirvi esattamente lo stesso show che sto costruendo e immaginando da mesi. Vi assicuro che questa attesa renderà tutto più speciale”. I concerti si terranno il 9 aprile ai Magazzini Generali di Milano e il 17 aprile alla Casa della Musica di Napoli. Approfondimento Anna Tatangelo: "Dopo Gigi D’Alessio anni brutti. Pesavo 55 chili"