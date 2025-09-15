Anna Tatangelo incinta: avrà una bambina, si chiamerà Beatrice

Anna Tatangelo , il pancione avvolto in un abito bianco, ha svelato nello studio di Verissimo il sesso del bebé che aspetta dal compagno Giacomo Buttaroni, l’ex calciatore che ha anche allenato la squadra dove giocava Andrea, 15 anni, il primogenito nato dalla relazione con Gigi D’Alessio . “Mi faccio il regalo di Natale, il bambino nascerà a dicembre”, ha esordito nella trasmissione di Silvia Toffanin. “Mio figlio Andrea mi è molto vicino in questo periodo e non vede l’ora che arrivi questa nascita. La gravidanza ha amplificato il nostro legame”. Lo studio si è poi colorato di rosa, per annunciare l’arrivo di una bambina . “Mia madre sognava una nipotina e adesso arriva questa principessa. Provo un’emozione grandissima, avere lei mi completa nella mia esperienza come donna”, ha detto Tatangelo, che ha rivelato anche il nome della piccola: “Eravamo indecisi, alla fine lo ha scelto mio figlio Andrea. Si chiamerà Beatrice . In effetti, essendomi esibita tutta l’estate, la bimba ha già fatto il suo primo tour. Ho ricevuto un affetto enorme dai fan ai concerti. Quest’energia fa bene alla bimba e anche a me”. La cantante ha oggi 38 anni, e a 22 aveva vissuto la prima gravidanza in maniera diversa: “Ora vivo l’attesa come un dono, con molta più serenità. Io credo che ci sia lo zampino di mia madre”, ha detto ricordando la mamma, Palmira, che è scomparsa nel 2022. “Penso molto ai suoi consigli. Ora la sento particolarmente vicina”.

L'ANNUNCIO SOCIAL DELLA GRAVIDANZA

Lo scorso giugno, Anna Tatangelo aveva condiviso sui social la notizia della sua seconda gravidanza con una foto dove mostrava il pancione di cinque mesi. “E oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno, né la mia felicità”. La cantante e Giacomo Buttaroni sono insieme dal novembre 2024. Tra il 2005 e il 2020, Tatangelo aveva vissuto la relazione con Gigi D’Alessio, che era stata seguita fino al 2022 dalla storia con il rapper Livio Cori e tra il 2023 e il 2024 dal rapporto con il modello Mattia Narducci. “Giacomo è felicissimo. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo e non ci vuole entrare. Preferiamo tenere riservata la nostra vita privata. Ci siamo trovati sugli stessi valori: approcciamo le cose con semplicità. Con il suo modo di fare mi ha fatto ricredere su tante cose. Da sempre ho dovuto giustificare in pubblico ogni mia scelta, ora vivo tutto in maniera diversa, più libera. Quando le cose le tieni per te le vivi in maniera più intensa”, ha raccontato la cantante. Nel corso dell’intervista, ha anche ricordato Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto all’età di 89 anni, che l’aveva lanciata al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Doppiamente fragili. Lei, che aveva solo 15 anni, aveva vinto la competizione nella relativa sezione. “Lui, oltre a essere un grande professionista, con me è stato come un secondo padre. S'interessava davvero a come stessi. Al Festival poi sono cresciuta, ci sono tornata varie volte in fasi diverse della vita. Manco da tanto all'Ariston, chissà che prima o poi...”, ha concluso.