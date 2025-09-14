Gigi D'Alessio, dieci concerti alla Reggia di Caserta nel 2026

Biglietti, info e altri nomi del festival

I biglietti per le dieci date alla Reggia saranno disponibili da martedì 16 settembre su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. I concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners. Il festival “Un’estate da BelvedeRE” ospita anche nomi come Francesco De Gregori, Giorgia e Gianna Nannini, e ha già annunciato Caparezza per settembre 2026. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.friendsandpartners.it.