Gigi D'Alessio, dieci concerti alla Reggia di Caserta nel 2026

Gigi D'Alessio torna alla Reggia di Caserta: dieci date live tra l’8 e il 21 giugno 2026Musica
l cantautore napoletano annuncia dieci concerti alla Reggia di Caserta per giugno 2026, nell’ambito del festival “Un’estate da BelvedeRE”. I biglietti in vendita dal 16 settembre
Dieci serate consecutive, dal 8 al 21 giugno 2026, vedranno Gigi D'Alessio protagonista sul palco della Reggia di Caserta. L’artista napoletano torna per la quarta volta nello storico scenario di Piazza Carlo di Borbone, all’interno del festival “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session”, diretto da Massimo Vecchione e patrocinato dal Comune. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi del Sud Italia.
Una carriera lunga trent’anni e un nuovo tour in arrivo
D'Alessio ripercorrerà oltre trent’anni di musica, dai grandi successi fino all’ultimo singolo “Un selfie con la vita”, in un abbraccio collettivo con migliaia di fan. I concerti casertani si inseriscono nel più ampio progetto “Gigi Palasport 2026”, che lo porterà nei principali palazzetti italiani: Roma (18 marzo), Bari (20 marzo), Firenze (23 marzo), Torino (25 marzo), Padova (11 aprile), Ancona (17 aprile) e Bologna (18 aprile). Prima di tutto questo, però, l’artista sarà impegnato con sette date sold out a Napoli, in Piazza del Plebiscito, dal 19 al 28 settembre 2025.
Biglietti, info e altri nomi del festival
I biglietti per le dieci date alla Reggia saranno disponibili da martedì 16 settembre su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. I concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners. Il festival “Un’estate da BelvedeRE” ospita anche nomi come Francesco De Gregori, Giorgia e Gianna Nannini, e ha già annunciato Caparezza per settembre 2026. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.friendsandpartners.it.