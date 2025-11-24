Victoria Beckham fa l'albero di Natale. La reazione di David. VIDEO

Offerte Black Friday
Victoria Beckham fa l'albero di Natale, e David scherza: "Be honest". VIDEO

L'ex calciatore, vedendo il grande albero di Natale addobbato, mette in dubbio che - la fautrice di quelle decorazioni - sia proprio la moglie. Il sipariette che ne consegue ricrea un'icona scena di "Beckham"

David Beckham, da poco nominato Cavaliere (FOTO), ha ricreato la scena "Be honest!" ("Sii onesta") che, inserita nel suo documentario su Netflix, ha dominato per mesi i social e il web. L'ex calciatore, infatti, ha reagito di fronte all'albero di Natale addobbato dalla moglie Victoria, dubitando che - a decorarlo - sia stata proprio lei.

La scena

Victoria Beckham, domenica 23 novembre, ha postato su Instagram le immagini del suo nuovo albero di Natale. Ha spiegato d'aver voluto decorare per le feste la dimora londinese da 31,5 milioni di sterline in cui vive con la famiglia, per fare una sopresa a David. "L'albero è pronto. Mi sento super soddisfatta, non posso mentire. È un albero grande. Non siamo mai stati così pronti per Natale. Pronti per David...", la si sente dire nel video. Il marito, a quel punto, apre la porta ed esclama: "Sii sincera. Hai davvero addobbato quell'albero?". L'ex Posh Spice, ridendo, risponde: "Non è una bella sorpresa?".  "Una bella sorpresa, signora Claus", conclude David. 

 

La divertente scenetta è una ricostruzione del momento della docuserie Beckham in cui David interviene nel bel mezzo di un'intervista alla moglie, quando lei racconta di provenire da una famiglia della classe operaia. "Sii onesta", dice David, con Vic che - a quel punto - svela che il padre la accompagnava a scuola in Rolls-Royce.

L'albero di Natale di Victoria Beckham

L'albero di Natale di Victoria Beckham è stato subito commentato dalle pagine e dai siti che si occupano di home decor. Il motivo? Con le decorazioni scelte, il protagonista è proprio l'abete: Victoria si è limitata ad addobarlo con lucine tenui e scintillanti e con fiocchi verdi che si fondono con il fogliame, abbracciando una tendenza minimalista che - negli anni scorsi - abbiamo visto nelle case di star come Michelle Pfeiffer, Kourtney Kardashian e Jennifer Aniston.

Victoria Beckham racconta la sua infanzia difficile in un podcast
Victoria Beckham in bianco sul red carpet della docuserie Netflix

Victoria Beckham in bianco sul red carpet della docuserie Netflix

La stilista ed ex Spice Girl si è presa la scena alla première mondiale dello show con un look raffinato e monocromo, naturalmente disegnato da lei. Al photocall, il marito David, i figli (tutti tranne Brooklyn) con le fidanzate, tre delle ex colleghe popstar, i parenti e le amiche di lunga data. Per gli ospiti più importanti, il dress code era bianco e nero, il massimo in fatto di eleganza serale A cura di Vittoria Romagnuolo

