The Weeknd, 350.000 $ per soccorsi in Giamaica dopo l'uragano Melissa

Il cantautore e produttore canadese, al secolo, ha fatto una donazione tramite il suo XO Humanitarian Fund per sostenere gli aiuti del World Food Programme alla popolazione giamaicana colpita dall’uragano abbattutosi sui Caraibi alla fine dello scorso ottobre

Le prime distribuzioni messe in campo hanno raggiunto più di 9.000 giamaicani, ai quali sono stati consegnati kit alimentari con riso, lenticchie, carne e pesce in scatola e olio vegetale. Parallelamente, l’intervento coordinato del WFP in Giamaica, Cuba e Haiti ha permesso di fornire assistenza a un totale di 254.00 persone, come riportato dalla comunicazione ufficiale dell’organizzazione.

L’ondata distruttiva di Melissa ha attraversato più isole caraibiche verso la fine di ottobre, coinvolgendo quasi sei milioni di abitanti e lasciando dietro di sé una situazione di grande fragilità sociale.

Fra gli interventi più significativi figurano 4,5 milioni di dollari a supporto dell’azione di emergenza del WFP a Gaza, 2 milioni per i programmi rivolti a donne e bambini in Etiopia e 1 milione destinato a vigili del fuoco e residenti di Los Angeles coinvolti negli incendi verificatisi nell’area. Il nuovo contributo per la Giamaica punta ad ampliare la capacità operativa del WFP, impegnato a raggiungere fino a 200.000 persone nella delicata fase di recupero.

Creato nel 2022 in collaborazione con World Food Program USA, il fondo nasce con l’obiettivo di dare supporto alle aree colpite da gravi crisi alimentari globali. Fin dalla sua istituzione, finanziata anche attraverso i proventi del tour After Hours Til Dawn, il fondo ha contribuito e promesso oltre 6,5 milioni di dollari destinati ad aiuti in diverse regioni del mondo.

Il sostegno del WFP e la dichiarazione di Barron Segar

Commentando l’iniziativa, Barron Segar, World Food Program USA President and CEO, ha espresso profonda riconoscenza nei confronti del cantante. “Siamo grati a The Weeknd per il suo generoso sostegno agli sforzi urgenti di soccorso del WFP. La sua compassione offrirà conforto e resilienza tanto necessari ai giamaicani mentre affrontano questa crisi”, ha affermato. A queste parole ha aggiunto: “Quando si tratta di disastri umanitari, il WFP è tra i primi a rispondere. Ma il nostro lavoro è possibile solo grazie alla generosità dei nostri donatori del settore privato e dei partner globali”.

Il contributo del World Food Program USA, organizzazione con sede a Washington, D.C. e riconosciuta come entità 501(c)(3), è determinante nel mobilitare aziende, cittadini e rappresentanti istituzionali statunitensi per sostenere la missione del WFP. Il World Food Programme, insignito nel 2020 del Premio Nobel per la Pace, rimane una delle principali realtà umanitarie impegnate nella lotta contro la fame.