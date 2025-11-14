The Weeknd, 350.000 $ per soccorsi in Giamaica dopo l'uragano Melissa

The Weeknd ha donato 350.000 dollari per i soccorsi in Giamaica dopo l'uragano MelissaSpettacolo ©Getty
Il cantautore e produttore canadese, al secolo, ha fatto una donazione tramite il suo XO Humanitarian Fund per sostenere gli aiuti del World Food Programme alla popolazione giamaicana colpita dall’uragano abbattutosi sui Caraibi alla fine dello scorso ottobre
Nel corso delle drammatiche settimane seguite all’uragano Melissa, abbattutosi sui Caraibi alla fine di ottobre, la scena musicale internazionale offre un aiuto concreto. Abel “The Weeknd” Tesfaye, che ricopre il ruolo di Goodwill Ambassador per il World Food Programme, ha deciso di mettere il proprio XO Humanitarian Fund al servizio della popolazione giamaicana, destinando 350.000 dollari per sostenere gli interventi immediati avviati dal WFP in collaborazione con il Governo della Giamaica.
Una scelta che si inserisce nel quadro delle operazioni di emergenza, tuttora in pieno svolgimento, rivolte alle migliaia di persone duramente colpite dalla violenza della tempesta di categoria 5.
L’impatto dell’uragano Melissa sui Caraibi
L’ondata distruttiva di Melissa ha attraversato più isole caraibiche verso la fine di ottobre, coinvolgendo quasi sei milioni di abitanti e lasciando dietro di sé una situazione di grande fragilità sociale.
La Giamaica risulta tra i territori più colpiti, con comunità che ancora oggi faticano a far fronte alle conseguenze immediate della devastazione. In questo contesto, il World Food Programme ha concentrato gli sforzi sui nuclei familiari maggiormente in difficoltà, cercando di garantire un accesso rapido agli alimenti essenziali in una fase segnata dall’urgenza.
Le prime distribuzioni messe in campo hanno raggiunto più di 9.000 giamaicani, ai quali sono stati consegnati kit alimentari con riso, lenticchie, carne e pesce in scatola e olio vegetale. Parallelamente, l’intervento coordinato del WFP in Giamaica, Cuba e Haiti ha permesso di fornire assistenza a un totale di 254.00 persone, come riportato dalla comunicazione ufficiale dell’organizzazione.
Il contributo di Abel “The Weeknd” Tesfaye
La donazione di 350.000 dollari proveniente dallo XO Humanitarian Fund rappresenta l’ultimo segnale dell’impegno che Abel “The Weeknd” Tesfaye porta avanti da tempo al fianco del World Food Programme.
Creato nel 2022 in collaborazione con World Food Program USA, il fondo nasce con l’obiettivo di dare supporto alle aree colpite da gravi crisi alimentari globali. Fin dalla sua istituzione, finanziata anche attraverso i proventi del tour After Hours Til Dawn, il fondo ha contribuito e promesso oltre 6,5 milioni di dollari destinati ad aiuti in diverse regioni del mondo.
Fra gli interventi più significativi figurano 4,5 milioni di dollari a supporto dell’azione di emergenza del WFP a Gaza, 2 milioni per i programmi rivolti a donne e bambini in Etiopia e 1 milione destinato a vigili del fuoco e residenti di Los Angeles coinvolti negli incendi verificatisi nell’area. Il nuovo contributo per la Giamaica punta ad ampliare la capacità operativa del WFP, impegnato a raggiungere fino a 200.000 persone nella delicata fase di recupero.
Il sostegno del WFP e la dichiarazione di Barron Segar
Commentando l’iniziativa, Barron Segar, World Food Program USA President and CEO, ha espresso profonda riconoscenza nei confronti del cantante. “Siamo grati a The Weeknd per il suo generoso sostegno agli sforzi urgenti di soccorso del WFP. La sua compassione offrirà conforto e resilienza tanto necessari ai giamaicani mentre affrontano questa crisi”, ha affermato. A queste parole ha aggiunto: “Quando si tratta di disastri umanitari, il WFP è tra i primi a rispondere. Ma il nostro lavoro è possibile solo grazie alla generosità dei nostri donatori del settore privato e dei partner globali”.
Il contributo del World Food Program USA, organizzazione con sede a Washington, D.C. e riconosciuta come entità 501(c)(3), è determinante nel mobilitare aziende, cittadini e rappresentanti istituzionali statunitensi per sostenere la missione del WFP. Il World Food Programme, insignito nel 2020 del Premio Nobel per la Pace, rimane una delle principali realtà umanitarie impegnate nella lotta contro la fame.
Come contribuire agli aiuti
Ogni donazione costituisce un tassello fondamentale per portare cibo, sostegno e una possibilità di ripartenza a chi ha perso tutto.
Il pubblico è invitato a unirsi allo slancio solidale di Abel “The Weeknd” Tesfaye, sostenendo gli interventi predisposti dal WFP dopo il passaggio dell’uragano in Giamaica. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito di WFP Usa, nella sezione “Help Jamaica”.
The Weeknd, una superstar impegnata in iniziative solidali
Abel Tesfaye, meglio conosciuto con il nome d'arte di The Weeknd, non è solo una superstar globale capace di ridefinire il pop contemporaneo, ma anche un artista fortemente impegnato in iniziative solidali.
Nel corso degli anni ha sostenuto numerosi progetti legati alla sua eredità etiope, finanziando con decine di migliaia di dollari corsi universitari di lingua ge’ez e programmi di studi etiopici a Toronto, oltre a donare alla chiesa ortodossa etiope della città. Il suo impegno si è esteso anche alle cause sociali internazionali: nel 2016 ha devoluto 250.000 dollari a Black Lives Matter, cifra incrementata fino a oltre mezzo milione nel 2020, durante le proteste seguite alla morte di George Floyd.
Ha inoltre sostenuto strutture sanitarie e programmi per l’infanzia, come il Suubi Health Centre in Uganda, e durante la pandemia ha lanciato una linea di mascherine il cui ricavato – un milione di dollari – è stato destinato a MusiCares e agli ospedali del suo quartiere natale di Scarborough. Un lato filantropico costante, che corre parallelo al successo e rende Tesfaye una delle figure più sensibili e attive della musica contemporanea.
