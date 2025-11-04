Uragano Melissa, 120mila persone evacuate a Cuba. Aiuti da Usa

Gli Stati Uniti hanno inviato 3 milioni di dollari in aiuti per i cubani colpiti dall'uragano Melissa che ha causato almeno 59 morti e ingenti distruzioni nei Caraibi, in particolare in Giamaica ascolta articolo

L’ uragano Melissa ha devastato intere zone della Giamaica e provocato inondazioni ad Haiti e Cuba provocando finora 60 morti nel suo passaggio attraverso i Caraibi. Reso più distruttivo dai cambiamenti climatici, l’uragano Melissa è stato il più potente a colpire la terra in 90 anni: raggiunta la Giamaica come categoria 5, il livello più alto della scala Saffir-Simpson, con venti di 300 km/h. 120.000 persone rimangono rifugiate nei centri di evacuazione o presso altri alloggi a Cuba dopo che il potente uragano ha attraversato la parte orientale dell'isola. Melissa ha attraversato la punta orientale dell'isola mercoledì scorso per sette ore come uragano di categoria 3 (su 5) sulla scala Saffir-Simpson, con venti fino a 200 chilometri orari e precipitazioni totali fino a 400 millimetri

In Giamaica almeno 28 morti L’uragano Melissa ha causato la morte di almeno 28 persone in Giamaica. E' quanto riferisce il primo ministro del Paese, Andrew Holness sui social. "Il governo giamaicano è profondamente rattristato nel confermare la morte di 28 persone legate al passaggio dell’uragano Melissa", ha scritto su 'X' sabato. Questo bilancio potrebbe ancora aumentare: "Altre informazioni riguardanti potenziali vittime sono ancora in fase di verifica", ha precisato. Approfondimento Giamaica, bilancio drammatico dopo l’uragano Melissa

Stato di emergenza ad Haiti Il governo haitiano ha dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi in sei dipartimenti del Paese a seguito della devastazione provocata dall'uragano Melissa. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro Alix Didier Fils-Aimé in un comunicato che stabilisce, inoltre, tre giorni di lutto nazionale. L'emergenza è stata attivata nelle regioni Sud, Sud-Est, Grand-Anse, Nippes, Ovest e Nord-Ovest per far fronte alle disastrose conseguenze delle piogge. L'obiettivo è "assistere la popolazione e facilitare il ripristino della normalità nelle aree colpite", si legge nel testo.

