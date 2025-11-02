La Giamaica fa i conti con la distruzione lasciata dall’uragano Melissa, il più potente mai registrato sull’isola e il primo di categoria 5 a colpirla dal 1988. Almeno 19 persone sono morte e oltre 460.000 abitanti sono senza elettricità. I danni, stimati tra 48 e 52 miliardi di dollari, hanno colpito soprattutto le aree sud-occidentali, già provate dal passaggio di Beryl lo scorso anno
Prossimi video
Israele ricorda Yitzhak Rabin a 30 anni dall’assassinio
Mondo
Giamaica, bilancio drammatico dopo l’uragano Melissa
Mondo
Guerra in Ucraina, Peskov: non urgente incontro fra Putin e Trump per fine conflitto
Mondo
Regno Unito, attacco su un treno: 11 feriti di cui due gravi
Mondo
Argentina, a Buenos Aires parata Pride contro odio
Mondo
Città del Messico celebra il Día de Muertos con la Catrina
Mondo
Londra, accoltellamento su treno: nove feriti gravi
Mondo