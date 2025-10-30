Uragano Melissa ai Caraibi: colpite Haiti e Bahamas

L’uragano Melissa ha travolto i Caraibi dopo aver colpito Cuba, isolando centinaia di comunità e causando almeno 25 morti ad Haiti. La tempesta, ora di categoria 1, ha investito le Bahamas, dove sono state evacuate 1.500 persone, e si dirige verso le Turks e Caicos e le Bermuda. Secondo AccuWeather è il terzo uragano più intenso mai registrato nella regione e il più lento, con effetti devastanti su vaste aree
