Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Uragano Melissa ai Caraibi: colpite Haiti e Bahamas

Mondo

L’uragano Melissa ha travolto i Caraibi dopo aver colpito Cuba, isolando centinaia di comunità e causando almeno 25 morti ad Haiti. La tempesta, ora di categoria 1, ha investito le Bahamas, dove sono state evacuate 1.500 persone, e si dirige verso le Turks e Caicos e le Bermuda. Secondo AccuWeather è il terzo uragano più intenso mai registrato nella regione e il più lento, con effetti devastanti su vaste aree

Prossimi video

Uragano Melissa, vento forte e mareggiate alle Bahamas

Mondo

Uragano Melissa ai Caraibi: colpite Haiti e Bahamas

Mondo

Valencia, funerale di Stato per vittime alluvione del 2024

Mondo

Elezioni Paesi Bassi, testa a testa progressisti - destra

Mondo

Uragano Melissa, Giamaica devastata: le immagini dei droni

Mondo

Brasile, proteste dopo retata record con oltre 130 morti

Mondo