Unghie a tema Halloween 2025, idee semplici per manicure eleganti

Una manicure da brivido può essere anche raffinata? Certo che sì, basta dosare con cura le tendenze e rileggerle in base agli elementi chiave della Spooky Season: tinte scure, richiami a un mondo macabro e stregato ma anche un po' divertente e scherzoso. Ecco una carrellata di idee viste sui social facili da replicare, da sperimentare subito perché perfette anche alle ultime settimane d'autunno. Scegliete la vostra preferita



A cura di Vittoria Romagnuolo