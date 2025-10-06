SNL, Bad Bunny reagisce a critiche sull'Halftime Show del Super Bowl

“Potreste non saperlo, ma mi esibirò al prossimo Halftime Show del Super Bowl, e sono molto felice”. Nella prima puntata della 51esima stagione dello show Saturday Night Live, andata in onda sabato 4 ottobre con ospite musicale Doja Cat, il musicista portoricano Bad Bunny ha recitato il monologo di apertura e ha risposto alle critiche ricevute dagli esponenti della destra sullo spettacolo in lingua spagnola che terrà l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. La scelta, infatti, aveva fatto infuriare diversi politici conservatori e aveva persino spinto il consigliere del presidente Donald Trump, Corey Lewandowski, e il Segretario per la Sicurezza Interna, Kristi Noem, ad avvertire che sul luogo dell’evento sarebbero stati presenti gli agenti dell’Ice (l’agenzia federale che si occupa della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione, ndr). "Non c'è nessun posto in cui si possa offrire un rifugio sicuro a chi si trova illegalmente in questo Paese. Né il Super Bowl né altrove. Vi troveremo, vi arresteremo, vi metteremo in un centro di detenzione e vi deporteremo", aveva dichiarato Lewandowski, ospite di The Benny Show. "Quindi sappiate che questa è una situazione molto reale sotto questa amministrazione, il che è contrario a come era in passato". In un'altra puntata del podcast, Noem aveva aggiunto di avere "la responsabilità di garantire che tutti coloro che vanno al Super Bowl abbiano l'opportunità di goderselo e di andarsene, ed è questo che rappresenta l'America". Ora, sul palco del Saturday Night Live, Bad Bunny ha scherzato sul suo futuro incarico: “Penso che tutti siano contenti, persino Fox News”, ha detto il rapper citando il canale tv noto per l’orientamento conservatore e vicino al Partito Repubblicano. Subito dopo, un montaggio satirico di spezzoni ha costruito la frase: “Bad Bunny è il mio musicista preferito e dovrebbe essere il prossimo presidente”. Il vincitore di tre Grammy Awards ha proseguito: “Sono molto emozionato di partecipare al Super Bowl. So che le persone in tutto il mondo che amano la mia musica saranno altrettanto felici”. Ha poi continuato il monologo in lingua spagnola: “Soprattutto tutti i latinoamericani e le latine del mondo intero, e qui negli Stati Uniti, tutte le persone che hanno lavorato per aprire le porte, più di quando abbia fatto io, che hanno realizzato tutto, dimostrando che il nostro modo di vivere, il nostro modo di portare avanti questo paese, nessuno potrà mai rimuoverlo o cancellarlo”. In lingua inglese, invece, Bad Bunny ha concluso: “E se non avete capito cosa ho appena detto, avete quattro mesi per imparare!”.