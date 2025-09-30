Doja Cat pubblica il video del nuovo brano Stranger e annuncia un tour

Doja Cat ha appena pubblicato il nuovo progetto discografico Vie anticipato dal singolo Jealous Type. Tra le canzoni più note dell'artista statunitense troviamo Woman, Kiss Me More con SZA e Born Again con Lisa e Raye

Venerdì 26 settembre Doja Cat (FOTO) ha pubblicato il nuovo album Vie, uscito a circa due anni di distanza dal precedente lavoro Scarlet. Annunciata anche una lunga tournée in partenza il 18 novembre. L’artista ha ora lanciato il videoclip del brano Stranger.

doja cat, il videoclip del brano stranger La rapper statunitense ha annunciato il suo ritorno live con il Tour Ma Vie in partenza il 18 novembre in America. Previsti appuntamenti in numerose nazioni: dal Giappone alla Germania passando per l’Argentina, l’Irlanda e la Francia. Parallelamente, l'artista ha pubblicato il videoclip del brano Stranger contenuto nel nuovo album anticipato dal singolo Jealous Type distribuito ad agosto. Approfondimento Primavera Sound 2026: la line up con The Cure, Gorillaz e Doja Cat

In occasione del lancio dell’album, Doja Cat ha spiegato il significato della cover del disco in un post sul suo profilo Instagram che conta più di ventiquattro milioni di follower: “Innamorarsi significa riporre la propria fiducia nelle mani di sé stessi e degli altri. Il paracadute giallo rappresenta la curiosità, la felicità e l'avventura. Ti porta verso nuove esperienze e scenari, compiendo un salto nel vuoto e senza limiti. L'albero rappresenta la vita e la saggezza. Ti dà un senso di sicurezza tra i suoi rami, ma il dolore della caduta ti insegna che quei graffi possono essere guariti”. L’artista ha concluso: “Non devi per forza toccare terra. L'amore cresce verso l'alto, ma soprattutto verso il basso. Sono le radici che ti mantengono stabile”. Approfondimento Doja Cat fa scandalo coi suoi look. È la nuova Bianca Censori?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doja Cat (@dojacat)