Silvia Venturini Fendi Presidente Onorario del brand di famiglia

La stilista, esponente della terza generazione di donne Fendi, continuerà a lavorare nella Maison romana come promotrice dello stile del marchio e della sua tradizione Made in Italy. A tempo debito, il brand annuncerà la nuova direzione creativa

La Milano Fashion Week di settembre si chiude con una grossa novità in casa Fendi che riguarda Silvia Venturini Fendi, volto simbolo della Maison romana e direttrice creativa di tutte le linee del marchio fino alle recenti sfilate.

La responsabile della linea Donna e Uomo, storica designer degli accessori del brand della doppia F, lascia la direzione creativa del marchio di famiglia per assumere, dal 1°ottobre, un nuovo ruolo: quello di Presidente Onorario di Fendi.

Una rivoluzione che annuncia l'inizio di un nuovo capitolo per Silvia Venturini e per il brand che avrà un nuovo direttore creativo il cui nome sarà annunciato "a tempo debito".

Silvia Venturini sarà portavoce di Fendi nel mondo A meno di una settimana dal fashion show della Primavera/Estate 2026, collezione che, ancora una volta, ha dimostrato il talento incredibile di Silvia Venturini Fendi e la sua centralità nel panorama della moda italiana e internazionale, Fendi spariglia le carte e annuncia cambiamenti ai vertici del marchio di proprietà Lvmh a partire da questo autunno.

Silvia Venturini Fendi, già alla guida della linea maschile di Fendi e subentrata da un paio di stagioni a Kim Jones nella direzione creativa della Donna, lascia gli uffici per assumere un incarico onorario volto a portare nel mondo con più forza il patrimonio di Fendi e la sua eredità artigianale e stilistica.

Nelle note ufficiali di Lvmh si leggono le dichiarazioni della Maison e della stilista che precedono l'inizio di una nuova era a proposito della quale riccorre già il nome di Maria Grazia Chiuri come possibile candidata alla direzione creativa - Chiuri, che ha iniziato a lavorare nella moda proprio con Fendi, è andata via da Dior la scorsa primavera e risulta al momento libera.

Voci di corridoio e ipotesi future a parte, Fendi, che ha festeggiato cento anni di storia lo scorso febbraio con una sfilata celebrativa alla Milano Fashion Week, ha ringraziato formalmente Silvia Venturini per lo straordinario contributo offerto nei decenni in cui si è occupata di ogni ramo dell'azienda di famiglia ottenendo risultati eccellenti.

"La sua visione ha guidato Fendi dalle sue radici artigianali romane verso il futuro, culminando nella celebrazione del centenario della Casa", ha detto Ramon Ros, presidente e CEO di Fendi. "Sono entusiasta di vedere i nuovi progetti che Silvia condurrà nella sua nuova posizione, contribuendo non solo all'eredità e ai valori di Fendi ma al mondo del design e dell'artigianato in tutto il mondo". Vedi anche Milano Fashion Week, 100 anni di Fendi e straordinaria eleganza. FOTO

Silvia Venturini, creativa e volto simbolo di casa Fendi Silvia Venturini Fendi è, ad oggi, un volto simbolo della casa di moda romana. Figlia della stilista Anna Fendi e madre di Delfina Delettrez, oggi responsabile della linea di gioielli del marchio, è stata sempre presente negli uffici stile della Maison di famiglia, come provano i numerosi racconti condivisi con la stampa e portati anche in passerella in alcune recenti collezioni.

Rappresentante della terza generazione di donne Fendi, Silvia Venturini ha fatto la storia del marchio, affiancando Karl Lagerfeld nella direzione artistica del brand dal 1992 al 2019 (anno della scomparsa dello stilista tedesco) e occupandosi della linea Uomo con enorme successo fin dall'inizio del nuovo millennio.

Silvia Venturini ha dato prova di eccellenza nel comparto accessori dove ha legato il suo nome a due icone della pelletteria del marchio diventate bestseller globali: la borsa Baguette (creata nel 1997) e la Peekaboo (nata nel 2008).

Dal 2024 aveva assunto le redini di tutte le linee del marchio, assumendo la direzione del Ready-to-Wear e della Couture dopo l'addio di Kim Jones, unico altro stilista che ha avuto accesso alla Maison oltre a lei e Lagerfeld.

"Sono stati anni veramente emozionanti, un viaggio che ho percorso anche nel nome di mia nonna Adele, di mia madre Anna, e delle sue sorelle", ha dichiarato Silvia Venturini Fendi nella nota in cui ha rivolto un pensiero a Karl Lagerfeld "maestro straordinario". Condivisione e legami sono le parole ricorrenti del suo saluto che è rivolto ai suoi collaboratori, una squadra che col tempo, dice, è diventata parte della sua famiglia.