Milano Fashion Week, la sfilata Fendi Fall/Winter 2025

L'omaggio al passato in senso stretto si ferma qui perché Silvia Venturini Fendi intende approcciare la collezione del centenario come un'occasione imperdibile per parlare di futuro. Il tempo per la casa di moda romana non è tripartito.

Passato, presente e futuro fanno capo a una dimensione unica e a un unico stile. Le creazioni in passerella, riflettono il DNA del brand riflettendo la contemporaneità in maniera unica