Freeze, cosa sapere sul nuovo programma da stasera in tv

Freeze, cosa sapere sul game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales

Spettacolo
©Ansa

Debutta su Rai 2, martedì 16 settembre, il game show che adatta l'omonimo show giapponese. Gli ideatori? Gli stessi di “LOL - Chi ride è fuori"

Dagli stessi ideatori di LOL - Chi ride è fuori arriva, a partire da martedì 16 settembre, il nuovo game show di Rai 2. Freeze, condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, è l'adattamento italiano dello show giapponese omonimo. Protagonisti della sfida saranno otto vip, chiusi in una stanza e costretti a restare immobili. Ad ogni costo.

Come funziona Freeze?

Il meccanismo di Freeze è molto semplice: otto celebrità vengono rinchiuse in una stanza e, quando Nicola Savino annuncia il momento "freeze", devono restare immobili e impassibili. Non possono sorridere, non possono reagire e non possono muoversi. A prescindere da cosa accade attorno a loro. Perché, attorno alle celebrity "freezate", divise in due squadre, andranno in scena situazioni e provocazioni pensate proprio per farle reagire. E per mettere alla prova il loro sangue freddo. Giudici insindacabili, Maria Maionchi e Ubaldo Pantani, cui si aggiungerà un giudice guest star diverso ad ogni puntata (si inizia con Alberto Rimedio, telecronista). Conclusa ciascuna manche, i giudici assegneranno alle due squadre un punteggio basato sulle reazioni, anche minime, dei concorrenti. Solamente una squadra arrriverà alla finalissima: i suoi componenti da alleati diventeranno "nemici", pronti a contendersi il trofeo.

I concorrenti

I concorrenti di Freeze cambieranno ad ogni puntata. A rompere il ghiaccio saranno:

  • Francesco Arienzo – Comico e attore napoletano, finalista di Italia’s Got Talent
  • Herbert Ballerina – Nome d’arte di Luigi Luciano, attore e comico lanciato da programmi tv quali Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì, nel 2011 entra a far parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 e nel 2013 della serie tv Mario. Dal 2021 al 2024 è nel cast del programma di Rai 2 Bar Stella, e prende parte a LOL - Chi ride è fuori, Celebrity Hunted, Red Carpet - Vip al tappeto, Stasera tutto è possibile e GialappaShow
  • Paola Di Benedetto – Modella, conduttrice e speaker radiofonica, vincitrice del Grande Fratello VIP 4
  • Nathalie Guetta – Attrice francese naturalizzata italiana, amatissima dal pubblico per il ruolo della perpetua Natalina in Don Matteo, e vista nell'ultima edizione di Pechino Express 2025
  • Enzo Miccio – Wedding planner e conduttore televisivo, icona di stile ed eleganza nel mondo degli eventi
  • Francesco Paolantoni – Attore e comico partenopeo, volto storico della comicità italiana tra cinema, teatro e televisione, anche lui volto dell'ultima edizione di Pechino Express
  • Sabrina Salerno – Cantante e showgirl, simbolo degli anni ’80
  • Ema Stokholma – DJ, conduttrice radiofonica e televisiva

I conduttori

La conduzione di Freeze è affidata a Nicola Savino e Rocio Munoz Morales.

 

Conduttore, deejay e autore televisivo, Nicola Savino è tra i volti più versatili dello spettacolo italiano. Dopo gli esordi in radio, diventa voce storica di Radio Deejay e approda in televisione con programmi di successo come Zelig, Colorado e Le Iene, distinguendosi per la sua ironia e spontaneità. Negli anni consolida la sua carriera come conduttore di prime serate su Rai e Mediaset, oltre che come opinionista, per poi passare in Sky nel 2022: qui conduce i game show 100% Italia e Tris per vincere. Il 17 viene annunciato il suo ritorno in Rai. 

 

Attrice, modella e conduttrice spagnola, Rocío Muñoz Morales inizia la sua carriera in Spagna, per poi affermarsi in Italia con fiction di successo e con la partecipazione a diversi programmi televisivi. Vista in film quali Natale da chef e Tu mi nascondi qualcosa, protagonista di fiction come Un passo dal cielo, nel 2022 viene scelta come madrina della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2023 partecipa a Celebrity Hunted: Caccia all'uomo con Raul Bova, allora ancora suo compagno.

Approfondimento

Mostra del cinema di Venezia 82, Rocio Munoz Morales sul red carpet

