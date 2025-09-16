Freeze, cosa sapere sul nuovo programma da stasera in tv

Dagli stessi ideatori di LOL - Chi ride è fuori arriva, a partire da martedì 16 settembre, il nuovo game show di Rai 2. Freeze, condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, è l'adattamento italiano dello show giapponese omonimo. Protagonisti della sfida saranno otto vip, chiusi in una stanza e costretti a restare immobili. Ad ogni costo.

Come funziona Freeze?

Il meccanismo di Freeze è molto semplice: otto celebrità vengono rinchiuse in una stanza e, quando Nicola Savino annuncia il momento "freeze", devono restare immobili e impassibili. Non possono sorridere, non possono reagire e non possono muoversi. A prescindere da cosa accade attorno a loro. Perché, attorno alle celebrity "freezate", divise in due squadre, andranno in scena situazioni e provocazioni pensate proprio per farle reagire. E per mettere alla prova il loro sangue freddo. Giudici insindacabili, Maria Maionchi e Ubaldo Pantani, cui si aggiungerà un giudice guest star diverso ad ogni puntata (si inizia con Alberto Rimedio, telecronista). Conclusa ciascuna manche, i giudici assegneranno alle due squadre un punteggio basato sulle reazioni, anche minime, dei concorrenti. Solamente una squadra arrriverà alla finalissima: i suoi componenti da alleati diventeranno "nemici", pronti a contendersi il trofeo.

I concorrenti

I concorrenti di Freeze cambieranno ad ogni puntata. A rompere il ghiaccio saranno: