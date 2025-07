Paola Di Benedetto si sposa: chi è il fidanzato Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto si sposa. A confessarlo è stata lei stessa, postando su Instagram le foto dell'anello e della proposta di matrimonio. Chi è il suo futuro marito? Raoul Bellanova, difensore dell'Atalanta e della Nazionale italiana.

Chi è Raoul Bellanova

Classe 2000, originario di Rho (Milano), Raoul Bellanova è cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove si è imposto nella Primavera sotto la guida di Gattuso, senza però esordire in prima squadra. Nel gennaio del 2019 è stato acquistato dal Bordeaux, con cui ha debuttato in Ligue 1 nell’agosto dello stesso anno. A seguire, un periodo di prestiti: all’Atalanta (gennaio 2020), poi al Pescara (Serie B) e dal 2021 al Cagliari, che ne ha esercitato il riscatto definitivo nel 2022. Nell’estate del 2022 è passato all’Inter in prestito con diritto di riscatto, collezionando la sua prima convocazione in Nazionale maggiore a marzo del 2024, giocando da titolare nell'amichevole vinta dall’Italia contro l’Ecuador. Nel giugno del 2023 è stato acquistato dal Torino a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro, diventando subito titolare. Il 22 agosto 2024 ha fatto ritorno all’Atalanta in un’operazione da circa 25 milioni di euro con contratto fino al 2029.