Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono diventati genitori . Martedì 15 luglio è nato Orlando , il figlio che l'imprenditrice e influencer e il produttore hanno tanto desiderato. La notizia della nascita del bambino è arrivata sui social con un po' di ritardo. La neo mamma ha pubblicato un post con foto e video un paio di giorni dopo il parto. Mamma e bambino stanno bene e la prima è al settimo cielo. Lei e il neo papà hanno desiderato diventare genitori per lungo tempo. La didascalia del post è dolcissima. " Non riusciamo a smettere di guardarti . Ti amiamo tantissimo ".

Orlando, un bambino molto atteso

Veronica Ferraro ha annunciato ai suoi follower - oltre un milione e quattrocento mila solo su Instagram - la nascita di Orlando, il suo promogenito, il bambino nato da una gravidanza raccontata passo dopo passo sui social e che ha contribuito ad avvicinare l'imprenditrice e influencer al suo pubblico virtuale.

Veronica Ferraro è stata molto aperta sul percorso di fecondazione assistita a cui si è sottoposta per diventare mamma e, sempre su Instagram, aveva raccontato delle difficoltà e dei tentativi fatti per avere un bambino.

Lo scorso febbraio l'annuncio della gravidanza aveva portato nuova gioia nella vita della coppia che adesso stringe quel bambino tanto atteso. "Quante volte ce lo siamo sognati quel pianto, quante volte abbiamo pianto noi immanginandolo.", scrive la trentasettenne che ha condiviso con le persone che la seguono scatti privati fatte nella sala parto e nella stanza della clinica dove ha partorito.

Con lei c'è sempre Davide Simonetta, che è diventato suo marito tre settimane fa.

Il matrimonio virale c'era stato lo scorso settembre ma in quella festa con gli amici di sempre e l'abito bianco, la cerimonia era stata solo simbolica.

Tre settimane prima dell'arrivo di Orlando i neo genitori hanno firmato le loro promesse. Sui social hanno scherzato: "Ci abbiamo messo solo nove mesi a mettere le firme in Comune".