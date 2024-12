In passato, l'attore ha trascorso il Natale negli Stati Uniti confinato in una camera d'albergo, perché positivo al Covid-19. Quest'anno, però, il Natale americano sarà molto più dolce: insieme alla famiglia della fidanzata, passerà le feste in una località segreta

La star di Spider-Man Tom Holland trascorrerà il Natale con Zendaya e la sua famiglia. Ma, il prossimo anno, intende riunire insieme tutti i loro cari.

Il Natale di Tom Holland

L'attore britannico, 28 anni, frequenta la superstar statunitense dal 2021, dopo averla incontrata sul set del film Marvel. Ora la loro relazione arriva ad un livello successivo: passeranno insieme il natale, in una location segreta.

Nonostante sarà lontano dalla sua famiglia (il papà Dominic è un comico, il fratello Paddy un attore), Tom ha spiegato di non vedere l'ora che arrivi Natale, perché l'ultima volta che è stato all'estero durante le feste era rintanato in una stanza d'albergo. "Quest'anno sarò in America, sarò con la famiglia della mia ragazza, sarà divertente. Dove saremo è un segreto", ha detto. "La prima volta che ho trascorso il Natale lontano da casa è stato in America, e sfortunatamente, non è stata una mia scelta".

Durante la pandemia di Covid-19, Tom Holland ha girato due film. "Ho fatto anche due tour promozionali, senza mai ammalarmi. Dopo la première di Spider-Man 3, e dunque dopo il mio ultimo giorno di lavoro, sarei dovuto tornare a casa per Natale, ma ho preso il Covid", ha ricordato. "Quindi, ho trascorso circa due settimane nella camera degli ospiti e sono stato da solo. È stato un Natale piuttosto duro, per essere onesti. Quest'anno sarà fantastico".

Non solo: l'attore spera che l'anno prossimo, la famiglia sua e quella di Zendaya, possano trascorrere le vacanze insieme. Ha spiegato: "Vorremmo iniziare a riunire le nostre famiglie ogni anno. Siamo entrambi attori, quindi siamo pessimi nell'organizzare le cose", ha poi scherzato.