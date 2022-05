Spider-Man 3: per i 15 anni dall’uscita pubblicato trailer originale

Spider-Man 3, il film

Il trailer pubblicato da Sony è anche l'occasione per ricordare ai fan della trilogia di Sam Raimi che tutti e tre i capitoli sono in vendita su Spidey20th.com. Un modo per celebrare il 20esimo anniversario dall'uscita nelle sale del primo film. Nel terzo capitolo, il Peter Parker di Tobey Maguire sta vivendo un periodo molto felice della sua vita, soprattutto grazie alla relazione con Mary Jane. I nemici, però non mancano e in questa pellicola sono addirittura tre: Venom, l'Uomo Sabbia, vero responsabile della morte di suo zio Ben, e il suo migliore amico Harry (James Franco), divenuto il nuovo Goblin per vendicare la morte del padre. Nel cast di Spider-Man 3 anche Kirsten Dunst, ancora una volta Mary Jane Watson, Bryce Dallas Howard nei panni di Gwen Stacy e Thomas Haden Church nel ruolo di Flint Marko / Uomo Sabbia. Nonostante questo film, rispetto ai due capitoli precedenti, sia stato quello meno apprezzato dalla critica, a livello di botteghino è diventato quello con il maggior successo. È stato inoltre il film di Spider-Man con il maggior incasso fino al 2019, quando è stato superato da Spider-Man: Far From Home. Recentemente Sam Raimi è tornato a parlare di questo terzo film, e di una delle difficoltà maggiori che ha incontrato: Venom. Il regista, infatti, ha ammesso di non aver mai capito totalmente il personaggio. “Non era vicino al mio cuore – ha ammesso Raimi - La cosa migliore che mi piace dello Spider-Man di Stan Lee e Steve Ditko è che hanno creato personaggi con cui mi potevo relazionare e che capivo bene”. Il problema con Venom è stato che “Non ho riconosciuto abbastanza umanità in quel personaggio per potermi identificare con lui correttamente”.