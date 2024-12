Beauty, 5 idee per party make-up di tendenza da provare a Natale

Labbra scarlatte, ombretti sfavillanti, glitter e incarnato radioso. La luce è il segreto del beauty look di tendenza per le feste di fine anno.

I make-up gioiosi e colorati d'inizio millennio sono l'ispirazione principale degli utenti dei social e anche delle star

A Natale e Capodanno l'imperativo è brillare, una regola che vale per il guardaroba e che si estende al beauty look col make-up chiamato a dare massimo risalto al volto di giorno ma soprattutto di sera.

Le ricerche degli utenti online sono tutte rivolte a scovare le tendenze per il perfetto party make-up perché anche se non siete diretti a nessuna festa, la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo vanno celebrati con lo spirito giusto.

Nella pochette non devono mancare prodotti illuminanti e dei colori tradizionalmente associati alle festività, dunque, oro, argento, verde abete e rosso, in tutte le sue sfumature, dal Rosso Natale alle tonalità vino più intense che da qualche tempo spopolano ovunque.

Le palette migliori sono quelle che includono polveri glitterate da applicare su tutte le parti del viso, seguendo il principio dei prodotti multifunzione, oggi apprezzatissimi.



Occhi scintillanti Il glow up delle feste prevede un make-up con gli occhi in primo piano.

A Natale ma anche per tutto il periodo che scandisce l'arrivo delle vacanze, lo sguardo deve essere limpido e abbagliante, coi bordi tratteggiati o meno dalla matita o dall'eyeliner e le palpebre illuminate dai bagliori degli ombretti iridescenti, in crema o in polvere.

Il make-up occhi è lucente e lezioso, arricchito da cristalli (o glitter formato maxi, stile paillettes, applicati sulla pelle per un effetto 3D.

Il truccatore di Sabrina Carpenter, Allan Avendaño, lo ha realizzato già tempo fa per la cantautrice L'effetto gioiello col top tempestato di pietre è garantito.

Il tocco Grinch Dopo la "Brat Summer", che ha messo il verde acido al primo posto tra le tonalità più desiderate, è arrivato il momento del verde smeraldo, una sfumatura di verde lussuosa, perfetta per l'inverno.

Il verde, un colore che a Natale è associato alla tradizione e agli abeti, è in gran tendenza adesso, grazie alla diffusione sui social dell'estetica di pellicole di successo come Wicked (il verde è il colore abbinato alla protagonista Elphaba).

L'ombretto verde va applicato a volontà sulle palpebre per occhi morbidi come il velluto.

Party Girl Y2K I Duemila sono da un po' il punto di riferimento dei giovanissimi che apprezzano l'estetica glamour e disordinata di Kate Moss, Paris Hilton, Drew Barrymore, bellezze che conquistavano le copertine mostrando al pubblico uno stile seducente e spensierato che da allora ha ridefinito il concetto di party girl.

Il make-up impreciso, rifatto velocemente a notte fonda, che racconta una serata passata in un club, è di gran tendenza adesso.

Labbra al vino

Le feste di fine anno sono l'occasione perfetta per celebrare le tonalità più in voga in questa stagione, dunque, il burgundy, la tonalità che prende il nome dal vino rosso scuro del sud della Francia.

Per make-up eleganti, un tocco dark-chic sulle labbra in evidenza assieme agli occhi, ugualmente in risalto nel beauty look.

Glowy skin Per una pelle radiosa di luce, un make-up festivo e delicato che prevede una base realizzata con prodotti dalla texture cremosa, morbida e idratante combinati a illuminanti da applicare insieme a seconda della tonalità che si vuole ottenere.

Va di moda adesso il viso baciato dal sole, con la zona naso e gote pigmentata con tonalità dal rosa al pesca.

Hailey Bieber ne ha fatto il manifesto della sua bellezza e sui social tutti fanno a gara per imitarla.



