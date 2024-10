Kurt Cobain, la figlia Frances Bean è diventata mamma

Spettacolo

Da Freddie Mercury a Kurt Cobain, come sarebbero le star oggi se vive

Con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale l’artista turco Alper Yesiltas ha sviluppato il progetto As if nothing happened, che immagina come sarebbero i realistici ritratti invecchiati di alcune celebrità “se non fossero accaduti loro grandi eventi”. Tra le rughe dell’icona pop Madonna e la canizie del leggendario Freddie Mercury, Yesiltas apre le sliding doors delle vite degli artisti

“Vorrei che non avesse avuto quella malattia”. Il carismatico frontman dei Queen Freddie Mercury è scomparso nel 1991 a 45 anni per una broncopolmonite aggravata dall’Aids. Nell’ultima dichiarazione rilasciata prima di morire, il re del rock ha confermato le congetture della stampa sul contagio: “È giunto il momento per i miei amici e i fan di tutto il mondo di conoscere la verità, e spero che tutti si uniranno a me e ai miei medici nella lotta contro questa terribile malattia”

“Vorrei che non fosse stato colpito dall’estenuazione del suo ruolo”. L’attore Heath Ledger, trovato morto nel 2008 in un appartamento di New York a 28 anni per overdose di farmaci e sonniferi, ha vinto un premio Oscar postumo come migliore attore non protagonista per il ruolo del Joker ne Il cavaliere oscuro, film della trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan. Sembra che l’immedesimazione nell’antagonista dell’uomo-pipistrello abbia eroso la serenità di Ledger, inghiottito dal personaggio, tormentato da pensieri continui e affetto da disturbi del sonno