Milano Fashion Week, la sfilata di Emporio Armani Spring/Summer 2025

5/14 ©Getty

Con o senza la camicia, con la giacca o col gilet lungo. Sui pantaloni o sulla gonna. La cravatta è mutuata dal guardaroba maschile e, per non dimenticarlo, sulla passerella di Emporio Armani, compaiono i look per lui per un raffronto che oggi ha un significato facile da comprendere: nella moda le distinzioni nette tra i generi sono definitivamente tramontate