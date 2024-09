14/16

Il ricordo corale si avvale delle testimonianze di amici e colleghi. "Caro Mike, leggo le cose bellissime che scrivono grandi personalità su di te: ne sono così fiera", ha dichiarato la moglie Daniela Bongiorno. "Hai lasciato in ogni persona un ricordo di famiglia: tu eri presente in ogni tinello e lì per te c’è e ci sarà sempre un posto a tavola. E per me sei stato tutta la mia vita. So quanto ti amo e quanto tu mi hai amato. Sappi che per me tu sei e sarai soprattutto “il mio Mike”, nel mio cuore per sempre"