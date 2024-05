Mike Bongiorno, ecco il francobollo che celebra lo storico conduttore

Il 27 maggio è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in una tiratura di 315mila. Lo showman in questo mese avrebbe compiuto 100 anni

Per anni è entrato nelle case degli italiani come showman e volto storico, oggi è pronto a entrare negli album da collezione dei filatelisti. Il l 27 maggio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo di Mike Bongiorno per commemorare il celebre presentatore televisivo che il 26 maggio avrebbe compiuto 100 anni.

Il francobollo Nel francobollo, valido per la posta ordinaria, troviamo Mike Bongiorno che alza la mano per salutare. In alto spicca una delle parole che l’hanno reso più celebre “Allegria”. La stessa con cui è entrato per oltre cinquant'anni nel cuore e nelle case di tutta Italia. Al momento, come si legge sul sito del ministero, sono stati emessi 315mila francobolli. Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione è firmato dalla moglie Daniela Zuccoli Bongiorno e dai figli Michele, Nicolò, Leonardo. leggi anche Il trionfo azzurro in Coppa Davis del 2023 diventa un francobollo

Il francobollo che ricorda il celebre presentatore Mike Bongiorno - Fonte: Sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

I 100 anni di Mike Il 26 maggio 2024 Mike Bongiorno (1924) avrebbe compiuto 100 anni. È stato uno dei volti più iconici della televisione italiana e ha contribuito, sin dagli esordi, alla sua evoluzione. Bongiorno ha condotto, infatti, programmi che hanno letteralmente segnato un’epoca come Lascia o Raddoppia? Rischiatutto, Scommettiamo? e La ruota della Fortuna. Nella sua carriera, costellata di successi, ha ricevuto anche l’onorificenza di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica”. Il conduttore è scomparso l’8 settembre 2009 all’età di 85 anni e la città di Sanremo, dove Bongiorno ha condotto il Festival per 11 volte (secondo posto per numero di edizioni dopo Pippo Baudo), gli ha dedicato una statua. L'inaugurazione è avvenuta nel 2013, proprio durante una serata della kermesse.