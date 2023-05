Mike Bongiorno, in arrivo una miniserie sulla sua vita

Di padre in figlio

Nicolò Bongiorno, anch’egli nel mondo dell’arte come regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, è stato ospitato da Massimiliano Ossini al programma Unomattina per parlare di sostenibilità e tematiche ambientali; argomenti che, non a caso, erano molto importanti anche per il conduttore televisivo. Nicolò, che sta dunque fieramente perpetrando tanti ideali e progetti legati alla memoria del padre, ha annunciato che tra i vari tributi pensati per omaggiare la vita del grande Mike, ci sarà anche proprio quello di una fiction Rai, dedicata alla sua lunga carriera. Chi più della stessa Rai, d’altro canto, avrebbe potuto omaggiare il volto dei tanti primi e storici giochi a premi come Lascia o raddoppia?, Rischiatutto, Scommettiamo e Flash. Soprannominato anche “Supermike”, Bongiorno è stato infatti un personaggio fondamentale sia per la storia della Rai che per la storia della televisione italiana in generale. Queste le parole del figlio Nicolò, durante la sua ospitata a Unomattina: «Sto seguendo tante cose legate alla memoria di papà. In Rai faremo una fiction sulla sua vita e molto presto ci sarà un grande film sulla sua vita». A quanto si evince, la stessa Rai Fiction sta dunque lavorando al fianco della famiglia per realizzare una miniserie dedicata al conduttore.