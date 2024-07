9/10 Foto tratta dal profilo Instagram di Myrta Merlino

"Forte come le radici degli ulivi, unico come il cielo in certe notti a Pantelleria. Per me Giorgio Armani è soprattutto questo. Terra e aria, rigore e leggerezza, la semplicità come cifra della grandezza, il senso della misura elevato a stile di vita. Auguri amico mio!", ha scritto su Instagram Myrta Merlino, che ha condiviso una foto in compagnia dello stilista sorridenti in sella a due motorette