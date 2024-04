3/10 Foto dal sito shop.mango.com

I capi dell'Anniversary Collection sono un tripudio di tessuti d'alta qualità e tagli dalla vocazione sartoriale, con una netta predominanza per il bianco e nero. O meglio: per il total white o per il total black. Come il vestito in maglia con dettaglio increspato, casual e raffinato insieme

Victoria Beckham compie 50 anni: “Ho sempre sognato in grande”. Ecco come è cambiata. FOTO