Billy Elliot, il musical al Sistina Chapiteau di Milano dal 4 aprile

6/12 Crediti foto: Gianluca Saragò

L’attrice e ballerina ha aggiunto: “Per me è molto bello interpretare Mrs. Wilkinson, perché penso che le maestre abbiano un ruolo fondamentale nella vita dei loro allievi. In questo caso lei incarna idealmente anche un po' la mamma che Billy non ha più. Piparo mi ha dato questa grande opportunità, ha creduto in me, ed io continuerò a mettercela tutta”

