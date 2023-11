Bailo Bailo, il musical con i brani Raffaella Carrà al via in Spagna

Bailo Bailo ha debuttato in Spagna. Il musical che celebra l’eredità e l’influenza artistica di Raffaella Carrà ha aperto i battenti al Teatro Capitol di Madrid . Un tripudio di colori, luci, amore e tanta, tantissima libertà. Lo spettacolo incarna alla perfezione lo spirito dell’artista, espressione della forza e della bellezza di essere sé stessi in ogni occasione.

Lydia Fairén è María, la protagonista del musical ambientato nella Spagna degli anni ’70. La ragazza è una giovane ballerina con un desiderio di libertà in un periodo di censura e rigidità, anche nel mondo della televisione. La protagonista racconta la forza di credere nei propri sogni lottando contro le avversità, ad accompagnare lo spettacolo le canzoni eterne di Raffaella Carrà .

Sergio Japino, al fianco di Raffaella Carrà nella sua iconica carriera artistica, ha presenziato alla prima spagnola. La pagina Instagram del musical ha condiviso un frammento con i saluti finali del cast sulle note della versione spagnola di Furore, uno dei brani più iconici e rappresentativi dell’artista (FOTO).

Dal successo in Italia alla popolarità internazionale, Raffaella Carrà ha abbattuto barriere e stereotipi divenendo un’icona unica nel suo genere. Dalla televisione al cinema passando per i brani che l’hanno resa nota, l’inestimabile eredità della cantante vivrà per sempre.