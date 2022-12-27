Billy Elliot, 4 curiosità sul film di Stephen Daldry

Cinema

Molti film d'azione e d'avventura, commedie e film romantici. Qualche biopic e diversi nuovi capitoli di franchise di successo, inclusi alcuni degli horror più visti in sala. Il mese di luglio è ricco di proposte per gli amanti del grande cinema. Ecco i titoli dell'estate delle varie piattaforme, da Sky Cinema a Neflix, Disney, Prime Video e Paramount A cura di Vittoria Romagnuolo