Chiara Ferragni: "È un momento doloroso"

Raggiunta dall'inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, l'imprenditrice digitale, ora alle prese con il "Pandorogate" e con la presunta crisi matrimoniale con Fedez, ha risposto sbrigativa: "Posso andare dalla psicologa in pace?"

“Posso andare dalla psicologa in pace? È un momento doloroso”. Sotto una pioggia battente di fine febbraio Chiara Ferragni, il cappuccio della felpa scura calato in testa, risponde sbrigativa ai microfoni di Pomeriggio Cinque, la trasmissione Mediaset condotta da Myrta Merlino, e scivola rapida nel portone di un palazzo. L’imprenditrice digitale da 30 milioni di followers sta vivendo un periodo difficile, non solo per il “Pandorogate” che ha travolto le attività delle sue aziende con indagini ancora in corso, ma anche per la presunta crisi matrimoniale con il marito Fedez.

PICCOLI ATTIMI DI SERENITÁ Seppur sfuggente davanti alle telecamere, negli ultimi giorni Ferragni ha condiviso sui social alcuni attimi trascorsi in compagnia della famiglia e degli amici, dalla domenica con le sorelle Valentina e Francesca all’abbraccio con il miglior amico Angelo Tropea: “Dio benedica i migliori amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per guarire”. L’influencer ha anche pubblicato l’oroscopo della settimana per il suo segno zodiacale, il Toro, che recita: “Perdonati (…) Hai bisogno di spiccare il volo, di una boccata di aria fresca. Per favore, vivi, goditi quello che ti circonda, fai qualche follia e lascia andare alcune responsabilità che ti ostini a dover rispettare, anche quando non è compito tuo”. approfondimento Ferragni e Fedez si sono lasciati, nuovo murale di TvBoy a Milano

L'INTERVISTA A CHIARA FERRAGNI Qualche giorno fa il Corriere della Sera aveva pubblicato un’intervista rilasciata da Ferragni il 20 febbraio, appena due giorni prima della diffusione dei rumours sulla separazione da Fedez. “Lui in tanti week-end non c’è stato. In altri, c’è stato”, aveva dichiarato l’imprenditrice digitale. “Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”, perché “la priorità è proteggere la famiglia e i figli”, i piccoli Leone e Vittoria. L’influencer aveva poi condiviso lo stato d’animo provato alla scoperta dello scoppio dello scandalo Balocco: “Sono rimasta completamente scioccata (...) Da tre giorni leggevo cose completamente false, tipo che avevo truffato i consumatori e persino i bambini malati”. La vicenda ha scatenato diverse riflessioni: “Non so se il mio è un lavoro che farò per tutta la vita o se vorrò raccontare la mia vita per sempre”. approfondimento Chiara Ferragni si racconta in un'intervista, da Fedez al caso Pandoro

LE PRIME PAROLE DI FEDEZ Anche Fedez aveva interrotto il silenzio social ai microfoni di Pomeriggio Cinque lo scorso venerdì. Raggiunto dall’inviato della trasmissione, il rapper aveva tagliato corto sulla richiesta di conferma della crisi con la moglie: “Dai ragazzi, secondo voi anche se fosse vero devo dirlo a voi?”. Il giornalista aveva incalzato: “Cosa risponde a tutti quelli che parlano di complotto e che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie?”. Secca la risposta di Fedez: “A me non interessa cosa dicono le persone (...) Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? A me non interessa, ho altre priorità nella mia vita, sono i miei figli in questo momento”. approfondimento Fedez-Ferragni, prime parole del rapper dopo le voci di separazione

LO SCONTRO CON MARCO TRAVAGLIO A MUSCHIO SELVAGGIO Il rapper è tornato ieri sui social per pubblicizzare una nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, dove intervista il Gran Maestro Massone Giuliano Di Bernardo. Nel precedente episodio Fedez si era scontrato con il giornalista Marco Travaglio sulla figura di Selvaggia Lucarelli, che si era occupata del “Pandorogate”. “È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”, l'aveva provocato Travaglio. Fedez, però, non aveva replicato. In una successiva puntata del talk politico Amori&Disaccordi il giornalista, interrogato dal conduttore Luca Sommi sull’eventualità che proprio il silenzio del rapper fosse stato la goccia che aveva fatto traboccare il matrimonio dei Ferragnez, aveva commentato: “Che doveva dire, poveretto”. approfondimento Crisi Chiara Ferragni e Fedez, parla la mamma di lui: "Speriamo bene"

LA SMENTITA DEL FLIRT CON TOMMASO TRUSSARDI Nel frattempo, in questi giorni di rumors, a Ferragni è stato già attribuito un flirt, subito smentito, con l’imprenditore Tommaso Trussardi. “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque, sei anni fa”, ha dichiarato all’Ansa un membro dello staff dell’influencer. Trussardi non ha però apprezzato l’intervento: “Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa “bloggherina” la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate”, ha detto. "Liquidare tutto ciò con “non lo conosco neanche” è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione”. approfondimento Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono: relazione negata