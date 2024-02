Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono: relazione negata

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque, sei anni fa". Così un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer smentisce all'agenzia Ansa le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.

La smentita della possibile relazione arriva poco dopo che Chiara Ferragni ha dato la sua versione dei fatti, anche se per avere un quadro completo bisognerà attendere domenica 3 marzo quando sarà ospite da Fabio Fazio. Nell'attesa il Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista esclusiva con l’imprenditrice, realizzata il 20 febbraio, appena due giorni prima che i rumor sulla separazione tra lei e Fedez invadessero la rete partendo da Dagospia per poi finire in un tam tam mediatico di riprese, voci di conoscenti, domande, risposte quasi sempre elusive come quelle date dalla madre del cantante all’AdnKronos o quelle non date dallo stesso Fedez durante la sfilata di Versace alla Milano Fashion Week.