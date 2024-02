Piero Chiambretti, l'addio a Mediaset: "Grazie per questi 15 anni"

Il conduttore e autore televisivo torna in Rai con un programma ancora top secret, che andrà in onda su Rai 3, come anticipato dall'ad Roberto Sergio. "Grazie Pier Silvio per questi 15 anni. Con affetto, Piero Chiambretti” ha scritto sul suo profilo di Instagram, riprendendo ciò che ha pubblicato su uno spazio acquistato sul Corriere della Sera

Piero Chiambretti ha ufficializzato la voce che negli ultimi giorni circolava in rete, confermando che dice addio a Mediaset. Il conduttore e autore televisivo torna in Rai con un programma ancora top secret, che andrà in onda su Rai 3, come anticipato dall'ad Roberto Sergio. "Grazie Pier Silvio per questi 15 anni. Con affetto, Piero Chiambretti”, ha scritto sul suo profilo di Instagram, riprendendo ciò che ha pubblicato su uno spazio acquistato sul Corriere della Sera.



Il post su IG è stato condiviso domenica 4 febbraio dall’account personale del conduttore, che sulle reti di Mediaset ha condotto svariati programmi di successo come Chiambretti Night, Chiambretti Muzik Show, Chiambretti Supermarket e Tiki Taka - La repubblica del pallone.



Potete guardare il post di Piero Chiambretti in cui ringrazia Mediaset e il suo amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, nel contenuto che trovate in fondo a questo articolo.

Chiambretti ha acquistato uno spazio sul Corriere

Per il suo saluto, Piero Chiambretti ha scelto di fare le cose in grande, acquistando uno spazio sul Corriere della Sera in cui ha fatto pubblicare le stesse parole che si leggono sul suo profilo social.



Il conduttore televisivo non ha fornito dettagli circa il suo futuro lavorativo, tuttavia il suo ritorno in Rai era stato anticipato nei giorni scorsi dall'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, il quale ha parlato di un progetto su Rai 3. “Ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi”, ha anticipato Roberto Sergio. “Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3”, aveva aggiunto l'amministratore delegato della Rai.