Baricco sulla sua malattia: "Dopo l'estate in ospedale, ora sto bene"

Alessandro Baricco si è aperto sulla sua malattia, la leucemia (di cui nel gennaio 2022 aveva annunciato di soffrire).

Lo scrittore è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, nella puntata di ieri, domenica 29 gennaio (potete guardare il video dell'intervista completa di Fazio ad Alessandro Baricco in fondo a questo articolo).

Ha raccontato della sua malattia e del lungo periodo che ha trascorso in ospedale. “Come stai?”, gli ha domandato il conduttore. Lui ha risposto: “Dipende da dove la guardi, diciamo. Alla fine credo che la risposta più onesta sia ‘bene’. Sto bene. D’altra parte non sarei qua”.

Indossava un cappello nero, una sciarpa a quadri e un paio di guanti con le dita scoperte.

“Sono uno che ha passato l’estate in un ospedale, al San Raffele, e lasci giù bei pezzi di te”, ha proseguito al cospetto di Fazio. “Quando esci, hai pezzi da recuperare, sei in salita. Dovevo lavarmi i denti ed ero così debole che non riuscivo a fare il gesto se non muovendo solo la testa, e mi chiedevo se sarei mai uscito da tutto questo. Là mi sono interrogato su dove ti porta la vita”, ha aggiunto.

“Ora vado benissimo. È un grosso cammino che non ho ancora finito, c’è una lentezza implacabile”, queste le parole di Baricco.



Durante il racconto non ha mai abbandonato sorriso e serenità

Il monito che Alessandro Baricco rivolge al pubblico è quello di non ossessionarsi alle malattie dei Vip. E, anche, di non pensare che il dolore sia la normalità. Raccontando di ciò che ha passato negli ultimi mesi a causa della sua malattia, lo scrittore non ha mai abbandonato né il sorriso né un'evidente sensazione di serenità.

Alessandro Baricco: “Non mi sono arrabbiato quando sono stato male”

Fabio Fazio gli ha chiesto se per caso si sia sentito tradito dal suo corpo, e se questo eventuale cambiamento abbia in qualche modo modificato il suo rapporto con il corpo.

“Con il mio corpo ho lavorato tutta la vita. Tra corpo e la mente, è proprio il corpo che di solito è arrivato prima di me sulle cose”, ha risposto Baricco, fugando quel dubbio - o, meglio, quello stereotipo - secondo cui un intellettuale debba essere più interessato alla mente e al corpo. “Non l’ho mai vissuto come una zavorra anzi, è l’essenza stessa del mio viaggio. Ti dirò, non mi sono arrabbiato quando sono stato male”, ha proseguito Alessandro Baricco.

Il suo focus sulle malattie dei Vip

Alessandro Baricco ha dichiarato: “Ho condiviso sui social alcune curve di questo percorso di malattia ed è successo qualcosa che mai mi sarei aspettato”, questa la sua premessa. “È pieno di gente che mi vuole bene e io di questa cosa non ne ero a conoscenza. È stata un’emozione forte, anche perché lo so che in passato sono stato mal sopportato, per la mia presunzione, arroganza e per il mio successo”, prosegue. Lo scrittore ha ragionato su quell’interesse morboso dei media per le malattie delle celebrità, affermando chiaramente che lui vuole sottrarsi a quella giostra. “La mia era una scelta pratica: volevo comunicare velocemente a quante più persone possibili che stavo male, non volevo alimentare la paura”.

