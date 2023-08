Alessandro Baricco è stato dimesso dall'ospedale

E’ attraverso i social che Alessandro Baricco comunica ai suoi follower la notizia delle sue dimissioni dall’Ospedale dove nel reparto del Prof. Ciceri ho sostenuto un secondo trapianto del midollo. “Ce l'ho fatta anche perché la mia compagna Gloria è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei amici non mi hanno mai lasciato solo. Oh, come vi ringrazio tutti quanti – si è espresso con felicità e gratitudine lo scrittore.

“Tornerò a lavorare”

La mia agenda dice che tornerò in pubblico il 29 ottobre 2023 al Teatro alla Scala dove farò la voce recitante in un concerto delle mitiche sorelle Labèque .Nel frattempo, tutto mi meraviglierà. Un grande abbraccio''.