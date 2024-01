Sandra Milo, chi sono i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis

Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis sono i figli che Sandra Milo ha avuto da due dei suoi tre matrimoni: la prima è una giornalista televisiva, inviata de "La vita in diretta"; il secondo è stato il protagonista di uno scherzo ai danni della mamma,avvenuto nel 1990, mentre la terza è un’attrice. “Il pensiero che ho è che voglio vivere tanto per stare vicina ai miei figli. Penso loro abbiano bisogno di me”, dichiarò in un’intervista