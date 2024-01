Sandra Milo, addio all'attrice italiana: le reazioni sui social

4/7 Immagine tratta dal profilo Instagram di Rocio Munoz Morales

Pieno di affetto anche il ricordo di Rocío Muñoz Morales che ha reso omaggio a Sandra Milo con uno scatto in bianco e nero in cui la diva sfodera il suo celebre sorriso. Nella didascalia si legge: “Sei stata per me un esempio di vita, di gentilezza nei confronti di tutti, di femminilità senza limiti né età, sempre pronta ad accogliere tutti con un’umiltà rara, con un sorriso che partiva dal cuore”

Il profilo Instagram di Rocio Munoz Morales