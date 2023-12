Fedez torna a postare su Instagram dopo il caso Balocco

Il rapper è tornato su Instagram il giorno della vigilia di Natale per condividere con i follower alcuni momenti delle feste in famiglia con i piccoli Leone e Vittoria. Della moglie nessuna traccia

Le feste di Natale non hanno fatto cambiare idea a Chiara Ferragni che resta ferma nella sua decisione di non comparire sui social dopo le polemiche sorte in relazione al caso Balocco.

L'imprenditrice è la grande assente nelle foto, nei video e nelle Stories pubblicate su Instagram da Fedez che, invece, sta tornando ad aggiornare i suoi follower con frammenti della sua quotidianità domestica.

Per Natale il rapper ha pubblicato alcuni scatti dei figli e qualche video con Paloma, la cucciola di golden retriever arrivata in famiglia lo scorso autunno.

Le foto e i video di Fedez su Instagram È un Natale diverso, questo, per Fedez e Chiara Ferragni che affrontano - soprattutto quest'ultima - le conseguenze della bufera mediatica scoppiata con la sanzione dell'Antitrust inflitta all'imprenditrice e influencer in relazione ai pandori Balocco, collegati a una controversa iniziativa benefica promossa la scorsa stagione.

Se la trentaseienne ha scelto la strada del silenzio social, suo marito Fedez sta provando a tornare alla normalità mostrando ai suoi follower della piattaforma di Meta istantanee del Natale trascorso a Milano coi figli in un'atmosfera serena, almeno per i più piccoli di casa.

Tocca a Fedez, questa volta, scattare le foto dei bambini intenti a giocare con i doni ricevuti di Babbo Natale e nei video in cui Vittoria gioca con un bambolotto, voci e risate dei più grandi rivelano che, nonostante tutto, in casa non sono mancate gioia e armonia.

Protagonista di altri video è, invece, Paloma, la nuova mascotte dei “Ferragnez” sempre poco propensa ad ubbidire agli inviti di Fedez. Nelle Stories, la cucciola si scatena in una corsa all'aperto negli spazi all'aperto del condominio in cui la famiglia si è trasferita da poco più di un mese. leggi anche La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a CityLife. Ecco i dettagli

Il Natale a Milano di Chiara Ferragni Gli ultimi contenuti pubblicati da Fedez, che si è anche mostrato in una foto scattata in ascensore in compagnia di Paloma, hanno suscitato molti commenti online, buona parte dei quali ha per oggetto Chiara Ferragni, lontana dai social dallo scorso 18 dicembre, giorno in cui ha registrato un video di scuse nel quale, insieme al commento sugli sviluppi del caso Balocco, ha annunciato una donazione di un milione di euro a favore dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.

I follower si interrogano sulle prossime mosse di Ferragni che si è mostrata in pubblico lo scorso 24 dicembre mentre trascorreva del tempo con i figli e con sua madre Marina Di Guardo.

L'imprenditrice, che è rimasta a Milano per le feste di Natale, ha deciso di cancellare le sue vacanze fuori porta che aveva deciso di trascorrere, come ogni anno, in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici più cari, in una località sciistica.

I progetti per le festività erano stati svelati da Fedez che aveva anticipato ai follower che lui e i suoi figli avrebbero passato il Natale sulla neve impegnati in attività sportive ed escursioni programmate proprio da sua moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie