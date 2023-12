Ferragni si scusa: "Devolvo 1 milione al Regina Margherita". VIDEO

Dopo la maxi multa inflittale dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta nell’iniziativa benefica lanciata con Balocco , Chiara Ferragni, con un video in un post su Instagram dà la sua versione: "Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed e quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta: lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci".

Come aveva già detto nei giorni scorsi, l'imprenditrice digitale ha poi confermato che impugnerà il provvedimento dell'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato "perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto". "Il mio errore in buona fede - ha aggiunto - è stato legare con la comunicazione una attività commerciale e una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. Ma, se la sanzione definitiva dovesse essere, come spero, inferiore a quella decisa dall'Agcm, la differenza verrà aggiunta al milione di euro. Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti. Il mio errore rimane - ha concluso - ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo".

Il caso del Pandoro Balocco

Il 15 dicembre l'Antitrust aveva deciso di sanzionare le società Fenice e Tbs Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi a Chiara Ferragni, per le somme di 400mila e 675mila euro, oltre che Balocco per 420mila euro. L’Autorità ha contestato alle tre società di aver messo in atto una pratica commerciale non corretta nel pubblicizzare il "Pandoro Pink Christmas", "griffato" Chiara Ferragni, con la motivazione di aver lasciato intendere “ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing". Secondo l’Antitrust "le società Fenice e Tbs Crew hanno incassato oltre un milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi della signora Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all'ospedale Regina Margherita di Torino". Dopo la multa dell'Antitrust, il Codacons ha annunciato che avvierà "un’azione legale contro la Balocco e Chiara Ferragni, chiedendo ai due soggetti di rimborsare il costo del pandoro a tutti i consumatori che hanno aderito all'iniziativa di solidarietà".

La reazione di Chiara Ferragni e le polemiche

In un primo momento, dopo la notizia della decisione dell'Antitrust, Ferragni su Instagram aveva detto: "Dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti". "Mi dispiace che dopo tutto l'impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefiche, ci si ostini a vedere del negativo in un'operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede", aveva poi sottolineato l'influencer, spiegando che "quella con Balocco è stata un'operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno". Dopodiché era iniziato un silenzio social, durato fino ad oggi, e l'influencer aveva anche bloccato i commenti, dopo aver ricevuto migliaia di messaggi critici. In questi giorni Ferragni, come riporta Wired, ha perso diverse migliaia di follower. Ed è stata attaccata, senza essere esplicitamente citata, anche dalla premier Meloni, che dal palco di Atreju ha parlato degli influencer come "quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari". Più tardi era intervenuto Fedez, marito di Ferragni: "Questa è la priorità del nostro presidente del Consiglio".