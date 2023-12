2/12 ©IPA/Fotogramma

Chiara Ferragni non ha perso l'occasione per deliziare i suoi follower con i suoi migliori look da montagna di questa stagione, tutti caldissimi, colorati e super griffati. Eccola in alcune pose pubblicate sui social in cui spiccano accessori Louis Vuitton, Celine e Prada



Chiara Ferragni, i look per le sfilate della Milano Fashion Week di settembre. FOTO