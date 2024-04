Morta Marla Adams, la Dina Abbott Mergeron di Febbre d'amore

L'attrice aveva 85 anni e per quasi 40 aveva legato la sua carriera alla lunga e popolare soap opera. Per quel ruolo aveva vinto un Daytime Emmy Award nel 2021

È morta giovedì 25 aprile all'età di 85 anni Marla Adams, attrice americana star delle soap opera premiata con un Emmy per il ruolo della matriarca Dina Abbot Mergeron in Febbre d'amore, soap in cui ha recitato per quasi quattro decenni. L'annuncio è stato dato da Matt Kane, addetto stampa della produzione della fiction che in Italia viene trasmessa su Rete4.

Gli inizi a Broadway, poi cinema e tv Adams aveva iniziato la sua carriera a teatro, recitando a Broadway, esordendo al cinema nel 1961 con Splendore nell'erba, film di Elia Kazan. L'approdo alla televisione è arrivato due anni più tardi, nel 1963, con alcuni episodi di General Hospital. In seguito sono arrivate le partecipazioni come caratterista in Capitol, Love Boat, Beautiful, Il tempo della nostra vita. Una lunga gavetta che le ha permesso nel 1982 di entrare nel cast di Febbre d'amore con il ruolo che le ha dato la fama definitiva, quello di Dina Abbott Mergeron. Un ruolo ricoperto con continuità per 37 anni. Nel 2021, l'attrice è stata premiata con il Daytime Emmy Award per la soap.