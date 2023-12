Chiara Ferragni, prima uscita dopo polemiche: va al parco con i figli

Dopo la bufera mediatica per le vicende pandoro e uova di Pasqua, l’imprenditrice da giorni non usciva dal suo appartamento. Stamattina Il Corriere della Sera l'ha intercettata al parco Sempione con i figli Vittoria e Leone e la madre. "Va bene, dai", è la sua unica dichiarazione, alla domanda su come stesse ascolta articolo

Prima uscita di casa per Chiara Ferragni da quando è scoppiata la bufera mediatica per via delle vicende del pandoro Balocco e delle uova di cioccolato di Dolci Preziosi di cui si stanno interessando la magistratura e la Guardia di Finanza. L’imprenditrice, infatti, da giorni non usciva dal suo appartamento e mantiene il silenzio sui profili social. Questa mattina Il Corriere della Sera l'ha intercettata con i suoi figli Vittoria e Leone e la madre Marina Di Guardo al parco Sempione. "Va bene, dai", si è limitata a dire Ferragni, moglie del rapper Fedez, alla domanda su come stesse. Non ha rilasciato altre dichiarazioni ed è apparsa sorridente e rilassata.

Il caso Per la questione del pandoro "Pink Christmas" l'Antitrust ha inflitto una maxi multa da 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta sia alle due società dell'imprenditrice cremonese sia all'azienda piemontese. Dal punto di vista penale sono aperte inchieste a Milano e a Cuneo, allo stato senza indagati e ipotesi di reato - che potrebbe essere la frode in commercio e non la truffa - ,come ipotizzano invece le due denunce, su pandoro e uova, del Codacons e di Assourt che hanno portato all'apertura delle inchieste. I dolci erano stati venduti lasciando intendere che i consumatori avrebbero contribuito a donazioni benefiche. vedi anche Chiara Ferragni, dopo il pandoro pm Milano indaga sulle uova di Pasqua

Il murale e il poster Nei giorni scorsi è apparso a Milano un murale di TvBoy su Ferragni mentre ieri su un muro di Padova è stato affisso un poster a grandezza naturale in cui si vede Chiara Ferragni, con in mano un pandoro, e il marito Fedez accanto a lei. Sopra di loro la scritta, in rosso, “Attenzione pick pocket” (cioè “attenzione borseggiatore”). L’opera è dello street artist EvyRein. Il silenzio di Ferragni Chiara Ferragni prosegue il suo silenzio social: è sparita da ogni piattaforma dallo scorso 18 dicembre, quando ha pubblicato il video di scuse dopo la multa imposta dall'Antitrust alle sue società. Ora si attendono le mosse della Procura di Milano. L'obiettivo degli inquirenti milanesi è quello di fare luce sia sul caso che ha coinvolto l'imprenditrice digitale e l'azienda Balocco per la pubblicità del pandoro, sia su quello delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, griffate Ferragni. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf acquisirà nei prossimi giorni tutti i documenti e i materiali necessari per accertare eventuali irregolarità in entrambi i casi. vedi anche Ferragni, a Padova compare poster “attenzione borseggiatore”